В Латвии резко подскочила стоимость электроэнергии. Эксперты объяснили причину 4 3004

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии резко подскочила стоимость электроэнергии. Эксперты объяснили причину

В октябре, с началом отопительного сезона и ростом потребления электроэнергии, а также снижением выработки на солнечных электростанциях, средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии составила 105,06 евро за мегаватт-час.

Как сообщает предприятие Augstsprieguma tikls, по сравнению с сентябрем цена выросла на четверть, а относительно октября 2024 года она выше на 15%.

В октябре средняя цена электроэнергии в Латвии и Литве выросла на 25%, достигнув 105,06 евро за мегаватт-час, тогда как в Эстонии цена увеличилась на 10%, составив 89,67 евро за мегаватт-час.

Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен сезонными изменениями: с наступлением осени уменьшился объем электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. В Эстонии повышение было менее значительным, поскольку ремонтные работы на электролиниях в стране ограничили экспорт более дешевой электроэнергии в Латвию, поэтому в часы максимального потребления рынки Латвии и Литвы стали больше зависеть от более дорогих источников выработки. В Эстонии же в часы пикового потребления спрос можно было покрыть за счет более дешевого импорта из Финляндии.

В октябре импорт электроэнергии в страны Балтии продолжил расти, увеличившись на 12,6% по сравнению с сентябрем. Самый стремительный рост был зафиксирован в импорте из Финляндии — на 37,8%. Импорт из Польши увеличился на 19%, но поставки из Швеции сократились на 19%.

Следует отметить, что изменения цен на электроэнергию напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали тарифы с привязкой к биржевой цене.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
