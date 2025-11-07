На Латвию идет сильный туман - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
В ночь на субботу и утром местами по Латвии туман усилится, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки в части страны небо будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой моросящий дождь. Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +2..+6 градусов, на побережье — до +8 градусов. Под ясным небом местами возможно образование гололедицы на автодорогах.

Днём воздух прогреется до +5..+9 градусов, в Курземе — до +9..+11 градусов.

В Риге в субботу осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +4..+5 градусов, днём поднимется до +8 градусов.

