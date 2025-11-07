Задержки поездов, перебои в системе логистики пассажиров, все это встречается чаще и чаще - латвийцы в соцсетях высказывают недовольство Vivi (Pasažieru vilciens).

Согласно данным оператора электричек Vivi по состоянию на 20:10 на юрмальском направлении задерживалось 12 составов. Планируемая задержка составляла около 50-70 минут. Часть поездов просто отменили.

А вот как реагируют пассажиры. В сообществе в соцсети Facebook недовольны происходящим на железной дороге:

"Сегодня обещали самую мощную магнитную бурю в году. Кажется, эта буря давно ударила руководителей A/S Pasažieru vilciens, потому что такого бардака на железной дороге не было давно! Рекорд", - пишет Янис. - "Сегодня ехал из Риги в направлении Тукумса. Встали в Лиелупе. Поезд стоял больше часа. После чего сотни пассажиров отвезли... назад в Приедайне. И высадили посреди холодного вечера. Делайте, что хотите! Даже автобусов для пересадки не было. А это сотни, сотни пассажиров! Люди конечно побежали на городской общественный транспорт, но он в этом районе ходит крайне редко, несколько десятков человек под завязку забили автобус. Но сотни остались вечером у леса практически в поле. Никакой информации нам не дали. И это не единственный поезд, людей из которого просто высадили. Тупые некомпетентности руководят пассажирскими перевозками, только такой вывод могу сделать. И хотя поезда новые, организация с каждым годом все хуже. Полная деградация Pasažieru vilciens."

"Знаю непонаслышке ситуацию в Pasažieru vilciens/Vivi. Среди членов правления все ставленники правящих партий, с огромными окладами. А железнодорожников среди них - ни одного! Нет ни одного специалиста. Все получатели зарплат", - поделилась мнением Мара.

"У меня родственик работает в Latvijas dzelzceļš. Все последние годы массово сокращали специалистов, простых тружеников железной дороги. Сократили персонал который обслуживал многочисленные станции, вплоть до дворников. Теперь качество уборки оставляет желать лучшего, так как этим занимаются конторы "на аутсорсе". И спросить некому и не с кого. Полный бардак", - написал Евгений.

"Это результат политики государства. Какие политики, такие и специалисты в госкомпаниях. Главное осваивать бюджеты. Не зарабатывать, но осваивать, и ответственных нет, умеют только пускать огромные мыльные пузыри", - считает Мария.

ДОПОЛНЕНО: "На станции Приедайне повреждена стрелка, что в настоящее время затрудняет движение поездов на Тукумской линии. Сотрудники уже работают над устранением повреждений. Расчетное время восстановления движения — 30 минут. Следите за актуальной информацией!", - сообщили в LDz. В 20:15 появилось сообщение о том, что стрелку починили.

Priedaines stacijā bojāta pārmija, līdz ar to šobrīd traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā. Kolēģi jau strādā, lai novērstu bojājumu. Prognozētais kustības atjaunošanas laiks –30 minūtes. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai @ViviVilciens mājaslapā un mobilajā lietotnē. pic.twitter.com/E42rFilnM6 — Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) November 7, 2025

А вот информация о задержках электричек от компании "Пассажирский поезд" (Vivi):

ДОПОЛНЕНО: Движение электричек восстановилось. Надолго?