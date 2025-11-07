Собака напала, но опасной ее не признали. Подобные случаи в Латвии — не редкость. В Обществе ветеринаров считают, что действующий порядок устарел, и решения нужно принимать сразу после инцидента. Вопрос уже дошел до Сейма, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Если собака напала на человека или животное, причинив вред или даже убив, в Латвии действует такой порядок: комисcия Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) решает, признать ее опасной или нет. Но статистика печальная, говорит ветеринарный врач Лита Конопоре: больше половины таких животных, по которым получены заявления, эта комиссия опасными не признаёт.

В прошлом году PVD оценила 58 собак и признала опасными 19. В этом — из 16 собак половину признали опасными.

«Там есть очень много факторов. Я думаю, один из первых факторов — когда собака нападает, чаще всего она находится без присмотра хозяина или на таком расстоянии, на котором он не способен контролировать свою собаку. А когда проводится этот тест, собака находится под полным контролем хозяина. И мы не можем это утверждать, но предполагается, что иногда, возможно, хозяин пользуется какими-то даже успокоительными медикаментами, чтобы его собака не была признана опасной», — сказала Представитель Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре.

Поэтому Общество ветеринаров хочет, чтобы эту систему поменяли — и сразу после того, как собака на кого-то напала, на нее устанавливали ограничения.

«Чтобы сразу после укуса или нападения хозяин был обязан, согласно закону, уже сразу выгуливать свою собаку на коротком поводке и в наморднике, а также гулять только с одной собакой. И, в принципе, такую собаку нельзя никому дарить, никому продавать. Потому что, когда начинается административный или уголовный процесс, это одна из методик, как стараются уйти от ответственности — сразу стараются переписать собаку на кого-то другого, чтобы процессы стали сложнее», — добавила она.

Кроме того, недопустимо, чтобы собаки гуляли без присмотра хозяев, говорит Лита Конопоре. Общество ветеринаров сейчас ведет переговоры с Министерством земледелия и уже подало свои предложения.

В Министерстве земледелия LSM+ ответили, что после обсуждений с неправительственными организациями, Союзом самоуправлений Латвии и PVD планируется установить требования относительно опасных собак — действовать незамедлительно.

Но если машина кого-то сбила — виновата не машина, а водитель. То же самое и с собаками, говорит кинолог Данута Мингелевича. Самое главное — как собаку воспитывают.

«Нужно обращаться к профессионалам, к кинологам и тренерам. Как я всегда говорю своим ученикам: вы можете поехать на несколько разных занятий, посмотреть, что и где вам нравится — и неважно, какой вид дрессировки будет, какая тема будет у этих занятий. Но это будет нагрузка, это будет обучение собаки, это будет контакт с владельцем. И проблем вот таких, которые сейчас появляются, станет мало — они просто уйдут», — прокомментировала кинолог Данута Мингелевича.

Можно ли перевоспитать взрослую собаку, когда все-таки собака уже на кого-то напала или покусала?

«Я всегда говорю, что заниматься воспитанием, дрессировкой и обучением собак можно точно так же, как изучать языки. Мы же с вами можем учить любой иностранный язык в любом возрасте — просто чем мы старше, тем сложнее это делать», — добавила Данута Мингелевича.

Однако, как отмечает кинолог, все же бывают случаи, когда перевоспитать собаку уже невозможно.

Если собака напала на человека и причинила тяжкий вред здоровью или убила, дело рассматривает суд в рамках уголовного процесса. После решения суда, если хозяина признают виновным по статье 230.1 Уголовного закона, такую собаку усыпляют. Общество ветеринаров просит депутатов Сейма не менять этот порядок и, если хозяин такой собаки осужден, усыплять животное независимо от согласия владельца.

Впрочем, случаи бывают разные: например, если собака напала на вора, проникшего в дом — это меняет ситуацию, и суд это учитывает.

Законопроект еще будут рассматривать в Сейме во втором чтении.