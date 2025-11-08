Будущие полицейские Латвии дали присягу на Братском кладбище 4 634

Дата публикации: 08.11.2025
Будущие полицейские Латвии дали присягу на Братском кладбище
ФОТО: пресс-фото

В субботу на Братском кладбище Риги присягу принесли 194 курсанта Колледжа государственной полиции, обучающиеся по программе короткого цикла профессионального высшего образования «Полицейская работа», сообщили агентству LETA представители Государственной полиции.

Новый учебный год в Колледже начался с рекордного количества новых курсантов, и в субботу будущие полицейские дали присягу, подтвердив свою готовность укреплять внутреннюю безопасность страны и служить обществу Латвии.

Перед церемонией курсанты и персонал Колледжа Государственной полиции прошли торжественным шествием от территории колледжа до Братского кладбища Риги.

Мероприятие открыл старший капеллан Земессардзе майор Раймонд Красинский, подчеркнувший, что присяга символизирует верность государству, обществу и ценностям службы.

Обращаясь к курсантам, начальник Государственной полиции генерал Арманд Рукс отметил их смелость и желание служить в полиции, призвав не забывать миссию полиции — служить обществу.

С напутственной речью к курсантам выступил также директор Колледжа Государственной полиции полковник Дмитрий Хоменко, обратившись и к семьям, пришедшим поддержать и поздравить своих близких. Он подчеркнул, что присяга — это подтверждение мужества и решимости, однако в службе для полицейских важна также поддержка семьи и близких.

«Работа полицейского требует многого и нередко сопряжена с вызовами, поэтому я призываю родителей и семьи быть рядом с нашими курсантами — с верой, поддержкой и гордостью за их выбор служить в Государственной полиции», — сказал Хоменко.

Музыкальное оформление мероприятия обеспечил оркестр Земессардзе.

Автор - Юлия Баранская
