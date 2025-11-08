Из-за цен латвийцы начинают затягивать пояса: экономят на сфере услуг и развлечениях 2 4513

Дата публикации: 08.11.2025
Из-за высокой стоимости жизни в Латвии 27% жителей сокращают расходы на услуги красоты и покупку одежды, сообщили агентству LETA представители банка "Citadele", ссылаясь на проведённый опрос.

Особенно выражена тенденция экономии на услугах красоты и покупке одежды среди молодёжи — 41% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками, в магазинах секонд-хенд или просто покупают меньше. Кроме того, 26% участников опроса указали, что экономят во всех категориях расходов, тогда как только 10% считают, что могут позволить себе не экономить.

Опрос показал, что 31% опрошенных также сокращают расходы на досуг, а 24% — на путешествия и культурные мероприятия, такие как концерты, кино и выставки. При этом 19% жителей стараются экономить на продуктах питания, хотя признают, что сократить эти расходы особенно сложно.

Расходы на транспорт — ещё одна категория, в которой ищут пути сокращения трат: 21% респондентов стараются ограничить затраты в этой сфере, особенно это характерно для молодёжи и жителей Риги. Между тем расходы на коммунальные услуги и жильё — наименее гибкие: экономить в этой категории удаётся лишь 8% опрошенных.

Среди респондентов 7% считают, что могут сэкономить на расходах, связанных с жильём — например, на коммунальных платежах, электричестве или интернете.

Опрос также выявил социально-демографические различия: молодёжь чаще экономит на моде, развлечениях и транспорте, тогда как люди старше 50 лет чаще сокращают расходы во всех сферах. В Риге и пригороде больше экономят на культуре и транспорте, в то время как в регионах — также и на еде.

Результаты опроса показывают, что женщины чаще пересматривают расходы на услуги красоты, тогда как мужчины чаще указывают, что экономят во всех сферах.

Опрос населения банк провёл совместно с исследовательским агентством "Norstat" в сентябре 2025 года, опросив онлайн более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Автор - Юлия Баранская
