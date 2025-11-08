Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красные ошейники, принудительные курсы, штрафы: в Латвии приучают к порядку собак и их хозяев 1 3426

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красные ошейники, принудительные курсы, штрафы: в Латвии приучают к порядку собак и их хозяев

Правительство Латвии поддержало поправки в закон "О защите животных", в котором есть новшества. Теперь, если ваша собака укусила человека или другое животное, то вас как владельца могут отправить на специальную учебу.

В 2024 году "Комиссия по оценке поведения собак", созданная Продовольственной и ветеринарной службой (ПВС) оценила 58 собак и признала 19 из них опасными. За семь месяцев 2025-го года было оценено 16 собак, из которых 8 признаны опасными.

При этом и представители Министерства сельского хозяйства, и неправительственных организаций, признают: нынешние процедуры признания собаки опасной неэффективны и не достигают своих целей – защиты общества и других животных.

Проверить, выполняются ли требования по содержанию опасной собаки – красный ошейник, намордник и обязательный поводок во время прогулки – невозможно. Правила содержания опасной собаки неэффективны, обучение ее владельца дрессировке, социализации и безопасному содержанию собаки – пока отсутствует.

Поэтому новые поправки, в частности, предусматривают, что владелец (или хранитель) собаки после ее нападения будет обязан пройти специальное обучение.

Закон о защите животных также установил такие штрафы:

  • за нарушение требований к перевозке домашних животных в общественном транспорте – до 250 евро (юрлицам – от 110 до 500 евро);

  • за нарушение правил перевозки в личном авто – до 1750 евро для физлица, от 110 до 1500 евро – для юрлица.

"Высокие штрафы для человека вызвали большое возмущение в обществе", – указывают авторы изменений к закону.

×
Читайте нас также:
#штрафы #собаки
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
0
1
0
2
2
4

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео