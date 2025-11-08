Правительство Латвии поддержало поправки в закон "О защите животных", в котором есть новшества. Теперь, если ваша собака укусила человека или другое животное, то вас как владельца могут отправить на специальную учебу.

В 2024 году "Комиссия по оценке поведения собак", созданная Продовольственной и ветеринарной службой (ПВС) оценила 58 собак и признала 19 из них опасными. За семь месяцев 2025-го года было оценено 16 собак, из которых 8 признаны опасными.

При этом и представители Министерства сельского хозяйства, и неправительственных организаций, признают: нынешние процедуры признания собаки опасной неэффективны и не достигают своих целей – защиты общества и других животных.

Проверить, выполняются ли требования по содержанию опасной собаки – красный ошейник, намордник и обязательный поводок во время прогулки – невозможно. Правила содержания опасной собаки неэффективны, обучение ее владельца дрессировке, социализации и безопасному содержанию собаки – пока отсутствует.

Поэтому новые поправки, в частности, предусматривают, что владелец (или хранитель) собаки после ее нападения будет обязан пройти специальное обучение.

Закон о защите животных также установил такие штрафы:

за нарушение требований к перевозке домашних животных в общественном транспорте – до 250 евро (юрлицам – от 110 до 500 евро);

за нарушение правил перевозки в личном авто – до 1750 евро для физлица, от 110 до 1500 евро – для юрлица.

"Высокие штрафы для человека вызвали большое возмущение в обществе", – указывают авторы изменений к закону.