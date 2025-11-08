Минздрав, как уже сообщалось, подготовил новый план реорганизации больничной сети. Вместо пяти уровней больниц - три. Стационары поделят многопрофильные, региональные и локальные больницы.

План на бумаге выглядит красиво и логично. Но а как будет на практике?

С тех пор как план был передан на публичное обсуждение, самая большая критика — за нехватку персонала, отметил в интервью Латвийскому ТВ председатель Латвийского общества больниц Евгений Калейс:

"Например, на 20 хирургических кроватей (то есть на 20 больных - поясн.ред.) должно быть 4 врача. Один на пять пациентов. Это нереальный критерий. Это не может выполнить ни одна из больниц Латвии. Университетская больница в том числе. Столько специалистов нет нигде ".

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Лига Сириня также обратила внимание на проблему персонала: «Да, возможно, количество врачей оговорено. Но сестры, помощники сестер даже пока не оговорены. И не нужно ли в регионах все-таки оставлять специализированные отделения, детское отделение...».

Рождаемость продолжает падать. Поэтому родильные отделения обязательно закроют в тех больницах, где в месяц рождается всего несколько детей.

Как сообщает служба новостей Латвийского ТВ, государству дешевле оплачивать будущей маме проживание вблизи крупного родильного отделения в ожидании родов, чем содержать целое отделение.

"Перед родами молодая мама 3 дня находится в гостинице, такой тип оказания помощи роженице используют скандинавы. Пациенты проходят в больнице обследование, а операцию ждут в отеле. Что намного, намного дешевле. Мы в Латвии это тоже можем", - пояснила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

А уход за пожилыми и хроническими пациентами доверят локальным больницам.