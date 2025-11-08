Треть жителей Латвии уверены, что в школе детям больше всего стресс причиняют плохие оценки 1 388

Дата публикации: 08.11.2025
Треть жителей Латвии — 32% — считают, что в школе детям больше всего стресс причиняют страх допустить ошибку и получить отрицательную оценку, сообщили агентству LETA в заочной средней школе "Блауманис", ссылаясь на проведённый исследовательской компанией Norstat Latvija опрос.

Второй по частоте причиной стресса у детей, по результатам опроса, названо социальное напряжение, например, нехватка друзей — об этом указали 19% респондентов.

В свою очередь, 18% опрошенных считают, что главный источник стресса — чрезмерное количество домашних заданий, а 10% указали на стресс от публичных выступлений перед классом. Реже упоминаются такие факторы, как усталость и нехватка сна, а также нехватка времени на отдых, хобби и работу — эти причины назвали соответственно 8% и 4% участников опроса.

Согласно данным опроса, ещё 9% респондентов указали другие причины, вызывающие у детей стресс в школе. Например, чаще всего упоминались такие аспекты, как непрактичный подход к обучению и избыточный объём информации, моббинг и нехватка дисциплины в учебных заведениях.

Опрос был проведён в октябре 2025 года. В нём приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

#образование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
