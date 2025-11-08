Парадокс системы просвещения ЛР: в школах нашей республики становится все меньше учеников — но при этом они продолжают испытывать дефицит учительских кадров.

В последние годы крупные компании ЛР начинают готовить свой персонал даже и не в вузах, со школьной скамьи. «А есть ли в Латвии кто-то, отвечающий за карьеру педагогов?»? – задавали вопросы руководителю подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу Чеславсу Батне («Объединенный список»).

3% реакции

Санита Дреймане, директор Института педагогических знаний при Латвийском университете (ЛУ), рассказала, что зимой сего года были проведены рекламные кампании с целью заинтересовать и информировать о возможностях получения образования по педагогическим специальностям. Аудитория оценивалась в 2000 человек, ну а достигнутый результат — учебу начали 59 студентов по 20 различным программам. Негусто, прямо скажем...

Еще более наглядно смотрятся показатели «дня теней» – на нем в минувшем апреле предоставлялась возможность старшеклассникам, будущим студентам, «наблюдать рабочие будни интересующей профессии, одновременно получая информацию...». Итог – «10 школьников, которые выразили интерес к профессии учителя».

В ходе приемной кампании в ЛУ удалось широко представить педагогический кластер в социальных сетях — тут была достигнута аудитория в 144 572 человека. То есть, вероятно, все выпускники средних школ, и члены их семей. Тут образ педагогической специальности визуализировался привлекательной барышней с толстой книжкой в руках, и крупными буквами написанным: «Психология». Тема же «Образование» – была гораздо мельче... Небольшая рекламная хитрость.

«Сделать профессию учителя привлекательней» обещала на заседании подкомиссии С.Дреймане. «Наши послы отправляются в школы. Предлагаем различные возможности, квалификации». В частности, появилась такая вот новая должность — ментор, можно определить как наставника.

Лучшие по профессии

«Латвийский учитель года» – традиционная номинация, призванная почтить талантливых педагогов, «подтвердив решающее значение работы учителя в развитии общества и государства Латвии», на ноябрь сего года собрала 145 кандидатов.

Между тем, по данным Госсистемы информации образования (ГСИО), в стране на 2024/25 учебный год действовало 585 общеобразовательных дневных учебных заведений. Из них более всего — 260, средних школ. Затем — 246 основных школ, 42 начальных школы, 37 специальных.

В Риге имелось 84 средних, 32 основных, 13 начальных и 8 специальных школ. Крупнейшими по количеству средних школ являются Видземское и Латгальское предместья – по 20, менее всего средних школ в Центральном районе – 9.

За последний год количество школ в Латвии уменьшилось на 33. Наибольшее сокращение произошло по линии основных школ — их стало меньше на 20. Средних школ закрыли или «оптимизировали» – 9; еще по 2 — начальных и специальных.

Вообще же, сегодняшнее количество школ в ЛР составляет всего 54% от того, что было в 1998/1999 учебном году (1074). Это самая ранняя государственная статистика. А если сопоставить с тем, что было на заре Атмоды, так и вообще получится — печалька... Тенденция, как говорится, налицо! Вот и получается ныне, что лишь менее трети школ страны выдвинули своих номинантов на посты лучших педагогов.

Депутат – за филологов и песенников

По данным все того же ГСИО, в настоящее время в общеобразовательных учреждениях Латвии просвещается 224 494 ученика, с 1-го по 12-й классы. Из них 8,1% учатся в частных школах. На этом фоне, мы имеем 86 311 учащихся дошкольных учебных заведений (всего 594 детсада и яслей) — соответственно, примерно таким будет корпус наших школьников через 12 лет, когда нынешние учащиеся будут полностью заменены сегодняшними детсадовцами.

Бывший директор средних школ в Икшкиле и Валле, по профессии хоровой дирижер Чеславс Батня рассуждал на комиссии:

– Думали ли мы стратегически, нужны ли нам эти языковые педагоги – сто через полтора года? Или, например, музыкальные педагоги? Мы об этом будем говорить на заседании 25 ноября, уже три раза рассматривали этот вопрос.

Хотя, казалось бы, в государственном масштабе – не раз, и не два, озвучивался упор на штудии STEM (математика и прочие, точные, науки). Ан нет, все же песенное творчество для Латвии первично. Это подтверждает программа Латвийского Университета: «Музыка как мост для междисциплинарных цифровых решений». То есть, не только петь и плясать — но делать это, дититальненько!

Что же касается подготовки учителей по специальностям, то здесь может помочь Рижский технический университет, развернувший свои филиалы в виде Лиепайской и Резекненской академий. Там обучение проводится по 7 специальностям, в т.ч. «дошкольный учитель». Могли бы представить молодые преподаватели РПИ лет 40 назад, что при завершении своей академической карьеры, они будут учить воспитательниц детских садов...

При этом несколько странной выглядит практика той же Лиепайской школы — она, к примеру, проводила занятия Ночной школы (c 9 вечера до 6 утра!), дабы направить старшеклассников в педагоги. Вероятно, имелось в виду, что в формате вечеринки молодежь более охотно воспримет учебное содержание? Хотя, вообще-то, по ночам лучше высыпаться, ведь и так много задают. Вряд ли также проведение мероприятие «Где учиться?» в Балви, поспособствует массовому наплыву в будущие педагоги...

Даце Медне, и.о. директора лиепайского филиала РТУ, подчеркнула, что стратегия настроена именно на курсы STEM, отдельно акцентировав также логопедию. «Мы, учебные силы высшей школы, регулярно отправляемся в школы. Ждем в Лиепайской академии учителей с классами, проводим занятия с цифровым экраном».

Даугавпилский университет традиционно готовил учителей — ведь изначально это был Педагогический институт. На 2025 год более всего студентов имелось по специальности профессионального бакалавра «учитель» – 341, затем шли «учитель начальной школы» – 164, «дошкольный учитель» – 131, академический магистр по специализации «наука образования» – 19, и профессиональная квалификация «учитель» – 3.

…Так или иначе, для подготовки и профессионального возмужания этих молодых специалистов еще потребуются годы. А вместе с тем, ежегодно из школ ЛР под надуманными поводами увольняются десятки знающих специалистов, чья «вина» лишь в том, что они недостаточно владеют госязыком.