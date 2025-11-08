В День Лачплесиса, 11 ноября, и в День провозглашения независимости Латвии, 18 ноября, почётные семьи смогут бесплатно ездить на поездах, сообщили агентству LETA представители АО "Пассажирский поезд" (PV).

Бесплатные билеты на одну поездку в эти праздничные дни смогут получить многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Их можно будет получить во всех кассах PV или у кондуктора в поезде, однако билеты со 100% скидкой не будут доступны на сайте и в мобильном приложении компании.

Билеты смогут использовать все члены семьи — как родители, так и дети.

Для получения билета необходимо будет предъявить действующее удостоверение "Почётная семья" (Goda ģimene) вместе с документом, удостоверяющим личность, или ученическим либо студенческим удостоверением. Все перечисленные документы пассажирам необходимо иметь при себе не только в момент получения билета, но и на протяжении всей поездки, подчёркивает PV.

Одновременно компания напоминает, что в связи с праздниками изменяется график движения поездов. Из-за переноса рабочего дня поезда в направлении Тукумса, Елгавы, Айзкраукле и Скулте в субботу, 8 ноября, будут курсировать по графику рабочего дня, а 17 и 18 ноября — по графику выходного дня.

Ряд поездов будет курсировать по изменённому расписанию также 9, 16, 17 и 18 ноября, поэтому PV призывает пассажиров, планирующих поездки в сторону Гулбене, Мадоны, Даугавпилса и Сигулды, особенно внимательно следить за графиком в этот период.

Все актуальные изменения размещены на сайте и в мобильном приложении PV.

Компания PV была создана в 2001 году путём отделения внутренних пассажирских перевозок от функций «Латвийской железной дороги». Ранее PV на 100% была дочерним предприятием «Латвийской железной дороги», однако в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.