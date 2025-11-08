Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В День Лачплесиса и 18 ноября почётные семьи смогут бесплатно ездить на поездах 1 490

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В День Лачплесиса и 18 ноября почётные семьи смогут бесплатно ездить на поездах
ФОТО: LETA

В День Лачплесиса, 11 ноября, и в День провозглашения независимости Латвии, 18 ноября, почётные семьи смогут бесплатно ездить на поездах, сообщили агентству LETA представители АО "Пассажирский поезд" (PV).

Бесплатные билеты на одну поездку в эти праздничные дни смогут получить многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Их можно будет получить во всех кассах PV или у кондуктора в поезде, однако билеты со 100% скидкой не будут доступны на сайте и в мобильном приложении компании.

Билеты смогут использовать все члены семьи — как родители, так и дети.

Для получения билета необходимо будет предъявить действующее удостоверение "Почётная семья" (Goda ģimene) вместе с документом, удостоверяющим личность, или ученическим либо студенческим удостоверением. Все перечисленные документы пассажирам необходимо иметь при себе не только в момент получения билета, но и на протяжении всей поездки, подчёркивает PV.

Одновременно компания напоминает, что в связи с праздниками изменяется график движения поездов. Из-за переноса рабочего дня поезда в направлении Тукумса, Елгавы, Айзкраукле и Скулте в субботу, 8 ноября, будут курсировать по графику рабочего дня, а 17 и 18 ноября — по графику выходного дня.

Ряд поездов будет курсировать по изменённому расписанию также 9, 16, 17 и 18 ноября, поэтому PV призывает пассажиров, планирующих поездки в сторону Гулбене, Мадоны, Даугавпилса и Сигулды, особенно внимательно следить за графиком в этот период.

Все актуальные изменения размещены на сайте и в мобильном приложении PV.

Компания PV была создана в 2001 году путём отделения внутренних пассажирских перевозок от функций «Латвийской железной дороги». Ранее PV на 100% была дочерним предприятием «Латвийской железной дороги», однако в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.

×
Читайте нас также:
#поезда
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео