В субботу в Риге открылся крупнейший в странах Балтии учебный центр дронов в закрытых помещениях под названием Drone House. Новый комплекс создан на территории предприятия Latvijas Finieris на Саркандаугаве и предназначен как для обучения школьников, юнармейцев (яунсаргов) и студентов, так и для тренировок служб безопасности и обороны, сообщают Новости ТВ3.

Центр располагается в помещениях площадью несколько тысяч квадратных метров и на прилегающей открытой территории площадью около двух гектаров, где в будущем планируется создать учебный полигон с окопами, блиндажами и техническими конструкциями для развития тактических навыков управления дронами.

«Мы производим дроны, но кто будет ими управлять? Учебных центров почти нет. В Земессардзе мы обучаем, в нескольких местах по Латвии, но в Риге, где большинство жителей, возможности летать нет. Идея в том, чтобы думать не только о военных, но и о будущем поколении. Украинский опыт к нам приходит быстрее, чем в другие страны НАТО, и поэтому мы хотим аккумулировать этот опыт здесь, где военные и гражданские – инженеры, изобретатели, разработчики – смогут вместе работать и сразу тестировать то, что можно испытать в городской среде», – отметил член правления организации Drone Force Europe Виестур Силениекс.

В будущем здесь также планируется создать класс симуляторов, отдельные помещения для инженеров, сборщиков и конструкторов, а также специальные зоны для обучения сапёров – по использованию дронов в заминированных районах и в боевых условиях в населённых пунктах.

«Пришло время всем нам в Европе учиться и делать всё возможное – как со стороны государственных учреждений, так и со стороны бизнеса – чтобы развивать эти технологии и действительно доказать на деле, что мы понимаем, что делаем», – подчеркнул старший эксперт НВС по международным военно-религиозным вопросам Элмар Плявиньш.

Центр станет одним из первых в Латвии, где будет обеспечено закрытое воздушное пространство, а посетители будут регистрироваться и контролироваться в соответствии с требованиями безопасности.

«Это имеет большое значение для будущего как с точки зрения безопасности, так и в целом для развития государства. Через военные технологии развиваются и экономические преимущества для страны в будущем», – указал председатель комиссии Сейма по обороне Раймонд Бергманис.

По оценкам организаторов проекта, в будущем здесь можно будет обучать до 10 000 человек – от школьников до профессиональных операторов дронов.

