Я люблю натыкаться на думающих людей. Не знаю, может, не всем аналогия понятна будет – попробую. Вот я грибник – люблю ходить по лесу в одиночестве с ножом.

И бывает идешь с ножом – час идешь, два. Три! И появляется ощущение, что нет тут грибов. Вообще нет. Не существует их.

Смеркается уже, и даже воздух грибами не пахнет, и ты реально выглядишь то ли как дурак, то ли как маньяк с этим своим ножом. И вот когда уже чуть ли не филин на тебя ухать начал, вдруг – бац. Стоит. Здоровый такой, крепкий. И ты его режешь, а в тебе вера просыпается, что ну не может же быть, что он тут один такой.

В общем, с думающими людьми сейчас примерно такая же история: их обнаружение напоминает находку боровика в ноябре. Что с ним одним делать, непонятно. Но умиляет.

"Да" и "нет" не говорить

Меня на днях умилили: "Леша, а вот конвенция эта Стамбульская... А почему ее противников пропутинскими называют? При чем тут Путин вообще?" Мое ж ты солнышко. А Путин тут примерно так же "при чем", как и геи.

Стамбульская конвенция – это документ. Серьезный, юридический. Если его вдумчиво почитать, можно найти плюсы и минусы, скрытые бонусы и подводные камни. На самом деле с большинством вещей, структура которых чуть сложнее полена, дела обычно обстоят именно так. Сесть, прочитать. Разобрать по каждому пункту, сверить с действующим законодательством, посмотреть опыт других стран, проверить прозрачность предложенных инициатив, изучить несколько академических статей сторонников и противников, составить свое мнение и... уйти с ним нафиг. Потому что Путин. Или потому что геи.

Все формулы упрощены до полярного монохрома, а для того, чтобы долго не мучиться, каждая из сторон навесила на оппонента ярлык, вызывающий у той максимальное отторжение. Можно до уголовной статьи спорить, послал ли Путина бог россиянам, но совершенно точно он послал его латвийцам. Если бы его не было, то его стоило бы придумать. Вот чуть-чуть на коронавирус не успел, ну ничего, за три года наверстали (вы же не думаете, что если бы вирус появился после 2022 года, кто-то рассматривал бы иную версию, кроме как "Путин заразил?").

Любая, абсолютно любая попытка выступить с критикой власти в Латвии по любому вопросу – абсолютно любому! – и ты уже прокремлевский. Почему? Потому. Тебе просто показывают карту и говорят – посмотри: синенькие – за стамбульскую конвенцию, а серенькие – это Россия, например. Хочешь как Россия? Путина хочешь? Ну вот и все.

К тому же, внимание: "Риторика противников конвенции на сто процентов совпадает с риторикой Кремля". То есть, если не дай бог Кремль скажет, что нужно поддерживать сельское хозяйство, то нам придется его ликвидировать? Я все правильно понял?...

Демократия – это когда... как?

А давайте посмотрим более глобально? Если мы говорим о главных ужасах кремлевского режима, то первые нарративы – отсутствие демократии, свободы слова, многопартийности. Единовластие и "Путин решил" в ответ на все – это, несомненно очень плохо.

Но у меня вопрос: вот у нас в Латвии народоизбранные депутаты парламента изучили материалы Стамбульской Конвенции, поговорили, обсудили, перессорились, вынесли на голосование. То самое демократическое голосование. И большинством голосов было принято выйти из конвенции. Демократично и по-честному. Но – нет. Президент страны, под давлением проигравшей в честном голосовании правящей партии, сообщает народным избранникам, что как-то они плохо изучили вопрос и возвращает решение на пересмотр. Депутаты снова собираются, еще раз изучают вопрос, опять голосуют — и снова принимают решение о выходе: 56 голосов против 32. То есть это не ошибка, не рука дрогнула, не "не подумали". Это — решение. Демократическое решение, принятое путем демократического голосования. Так ведь и должно происходить "не как в России!".

Так почему тогда Премьер министр страны обвиняет несогласных с ее мнением депутатов в госизмене, предательстве, подрыве устоев и угрожает санкциями? Почему со стороны политических и общественных деятелей доносится: "Запомните этих предателей, когда пойдете на выборы в следующем году"? Почему все снова выжидающе-требовательно смотрят на президента, ожидая от него немедленных действий – от повторного возвращения на рассмотрение, до роспуска Сейма? То есть, серьезно, если президент вернет вопрос в Сейм, а Сейм проголосует против выхода из конвенции, то у кого-то повернется язык сказать: "Ну вот, теперь все правильно, все демократично, наконец"?..

Не верь глазам своим

Относительно конвенции важно понять только одну вещь: ее принятие/непринятие, вход/выход для Латвии не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к женщинам, ни к геям. Это игра на отвлечение внимания, за которой продавливаются совершенно другие кнопки.

Видели митинг против выхода из? Может быть даже были на нем? И вас никто не заставлял, денег никто не платил? Верю. И на Майдане были тысячи, десятки тысяч людей, которые сами, и которым никто не платил. Только знаете, в чем парадокс? Когда в июне 2014 года те самые, которые сами захотели собрать "Майдан 2.0" не смогли собрать и сотой части людей, как в декабре-январе. И внимания на них никто не обратил. И не добились они ни-че-го. А сейчас я вас удивлю: интернет-поисковики вообще в упор не помнят никакого "июньского майдана" в Киеве. Не было ничего, представляете? Если бы сам не был – себе бы не поверил.

Так вот. Тот самый неожиданный боровичок из предыдущего абзаца поинтересовался: ладно, говорит, народ дурной, но это же прямо политики говорят. С трибун. Как у них у самих голова не взрывается? Это же глупость.

Глупость?... Ну, да. Глупость. Абсурд. Ровно как абсурдны лесбиянки в арафатках, чередующие митинги в защиту прав кур на вольный выпас с митингами в защиту прав женщин и свободной Палестины. Как маска-намордник в кафе, которую нужно надеть, когда поел. Как запрет салюта в Риге по "московскому времени". Как неподотчетная финансовая помощь Украине при растущем снежном коме собственных проблем.

И нет, у них голова не взрывается. Это же так удобно. Эти деньги – кому надо деньги. Налоги повышаем, потому что война, пенсионеров высылаем, потому что Путин, за конвенцию выступают геи, против конвенции – п....сы. Вот и всё. С первыми частями смиритесь, в последней пока можете выбирать. Но не долго.

Нет времени рассуждать

Каждый раз, когда появляется ощущение, что вас затягивает каким-то безумным водоворотом, что вы как-то слишком увлечены каким-то вопросом – стоит сделать шаг назад. И посмотреть на происходящее со стороны. Ведь это не так уж сложно задать себе простой вопрос: в какой именно момент лично вам вдруг показалось, что ратификация или выход из Стамбульской Конвенции – один из самых жизненно важных вопросов в вашей жизни?

Прислушайтесь к тем, чья позиция относительно конвенции совпадает с вашей. Послушайте оппонентов. Спросите, что их пугает? Чего они хотят? Задайте себе те же самые вопросы. Досчитайте до десяти в конце концов прежде чем вскричать в полный голос "да что же это такое"?!

Давайте примем как факт: сегодня мы не живем ни под занесенным кулаком, готовым опуститься на голову жены, в случае выхода из СК, ни в пуританской пасторали, где однополые отношения отсутствуют как явление. Точнее, прячутся по подвалам, в ожидании вступления СК в силу. Конвенция – не панацея и не проклятье. Несомненно, в ней есть положительные и отрицательные стороны для разнополярного общества. Но она – не ключ, открывающий ворота в какой-то новый дивный мир.

Так почему вокруг нее поднимается такой шум? Почему вдруг вопрос, который в кои-то веки смог консолидировать даже относительно-центристские силы с национально-правыми, вместо этого вдруг раздробил общество на еще большее количество частей?

Не кажется ли вам все это оплатой смутно знакомым? "Нет времени вникать, расскажите по сути". Бумеранг за километры непрочитанных инструкций по эксплуатации и текста внизу мелким почерком. Краткий тик-ток нашей жизни и прав для тех, у которых нет времени смотреть полный метр и режиссерскую версию. Нам уже все порезали, все упростили.

Если совсем вкратце, то эта колонка тоже про Путина, да. И немножко про геев.

Алексей Стетюха, журналист, блогер