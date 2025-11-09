В начале новой рабочей недели в Латвию начнёт поступать более холодная воздушная масса с севера, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Погода ощутимо похолодает не только по ночам, но и днём, а к концу недели в отдельных районах термометры ночью опустятся до отметки –5 °C.

Во второй половине недели из-за низких температур местами дождь будет сменяться снежными хлопьями, а на дорогах и тротуарах станет более актуальной проблема обледенения.

В понедельник и вторник небо по-прежнему будет покрыто облаками, которые время от времени принесут небольшой дождь на большей части территории страны как ночью, так и днём. Ночью температура воздуха опустится до +2…+6 °C, лишь на побережье будет на пару градусов теплее, а днём воздух не прогреется выше +4…+9 °C.

В среду, несмотря на то, что местами через облака проглянет солнце, в некоторых районах, главным образом на западе страны, ожидаются слабые осадки. В течение дня усилится южный и юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут до 15 м/с. На короткое время в страну поступит немного более тёплый воздух, и местами температура поднимется выше +10 °C.

Во второй половине недели к Латвии с северо-запада приблизится активный циклон — в четверг над территорией страны пройдут новые зоны осадков, принося более интенсивный дождь в большинстве районов. Ветер сменится на западный и северо-западный, и порывистый станет почти по всей Латвии.

С пятницы влияние циклона начнёт ослабевать, температура воздуха понизится, и в ночное время выходных столбики термометров во многих местах опустятся ниже 0 °C. Хотя к концу недели осадки ожидаются лишь местами, следует учитывать, что к дождю присоединится снег, и возможно образование снежного покрова. На отдельных участках дорог возможен гололёд.