Даугавпилсская региональная больница продолжает испытывать острую нехватку медицинского персонала - дефицит специалистов ощущается и среди местных врачей, и среди тех, кто приезжает по стипендиальным программам.

Частично ситуацию смягчают медики из Украины, однако кадровая проблема остаётся системной. По словам руководителя учреждения Инты Вайводе, в больнице сейчас работают 17 сотрудников из Украины. Большинство из них хорошо адаптировались в коллективе. С осени 2022 года здесь трудятся супруги Виктория и Александр Безганы: она - онколог, он - анестезиолог. До переезда в Латвию они жили в Херсоне и несколько месяцев находились под российской оккупацией. Когда появилась возможность выехать, выбрали Латвию по совету коллег, уже устроившихся здесь.

«Для многих Даугавпилс стал хорошим стартом для интеграции в латвийскую медицину», - отмечает Инта Вайводе. Однако, по её словам, врачей всё равно не хватает. Приток украинских специалистов лишь частично решает проблему, сообщает LSM+.

К тому же между больницами Латвии идёт серьёзная конкуренция за кадры. Даже стипендиальная программа по привлечению молодых специалистов не обеспечивает стабильного притока врачей. Некоторые из тех, кто отработал обязательные пять лет по соглашению с городом, покидают Даугавпилс. Нередки случаи, когда медиков «перехватывают» другие учреждения, предлагая оплатить остаток или всю сумму за их обучение.

Сейчас больница нуждается как минимум в двадцати врачах разных специальностей - от терапевтов до узких экспертов.