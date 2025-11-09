В Латвии зарегистрированы две персоны с именем Лачплесис, согласно информации, предоставленной Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Также в Латвии у двух женщин есть имя Латве, которое в обоих случаях является вторым именем. Три женщины носят имя Бриве (“Свобода”), у одной из них оно второе, а имя Латвия, также как второе, зарегистрировано у одной женщины.

Одновременно УДГМ зарегистрировало также две Латвиты и пять Латвиев; в двух случаях это второе имя.

Согласно собранной Латвийским языковым агентством информации, в Латвии есть 39 мужчин с фамилией Лачплесис, а фамилию Лачплесе носят 45 женщин, из которых у четырёх она является частью двойной фамилии.

Также зарегистрированы 15 человек с фамилией "Latvietis" (Латвиец) и 16 с фамилией "Latviete" (Латвийка), в одном случае — как часть двойной фамилии. У одной персоны фамилия Бриве, у 20 — Латвис, а у 18 — Латве.

В Латвии также 70 человек носят фамилию "Бривиба" (Свобода), включая трёх, у которых она является частью двойной фамилии.

На следующей неделе, 11 ноября, в разных местах Латвии пройдут памятные мероприятия и торжественные концерты, посвящённые Дню Лачплесиса.