11 ноября, в День Лачплесиса, в Латвии на домах вывешиваются государственные флаги – в стране чтят память павших участников борьбы за независимость.

11 ноября 1919 года Латвия успешно противостояла продвижению войск Бермонта к Риге. Этот день было решено считать исторической памятной датой в 1989 году, а с 1990 года 11 ноября стало Днем памяти павших воинов.

18 ноября 2009 года вступил в силу “Закон о государственном флаге Латвии”, который определяет, что государственный флаг Латвии используется в установленных Законом и иными нормативными актами случаях с соблюдением надлежащего к нему уважения. Запрещается использовать поврежденные, выцветшие, грязные или иным образом не соответствующие требованиям Закона флаги.

Государственный флаг должен быть поднят не позже чем в 09:00 и спущен не раньше чем в 21:00.