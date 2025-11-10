Жильцам многоквартирных домов Риги обещают миллионы – лишь бы установили солнечные панели

Дата публикации: 10.11.2025
Жителям многоквартирных домов в Латвии посулили европомощь при установке солнечных панелей на крышах домов, чтобы экономить на счетах за электричество.

Министерство климата и энергетики (МКЭ) обнародовало новую программу поддержки, которую в правительстве собираются утвердить до конца года. Кто может на нее претендовать?

Речь идет об установке на крыше дома солнечных панелей с аккумуляторами, чтобы снизить расходы на электроэнергию, потребляемую для общих нужд – например, освещение лестничных клеток и территорий вокруг дома.

Общий доступный объём финансирования – 26,8 млн евро в рамках Фонда модернизации. Финансирование будет предоставляться в форме грантов. Подать заявку могут:

  • уполномоченные лица владельцев многоквартирных домов,

  • управляющие или администраторы домов,

  • объединения владельцев квартир,

  • энергетические сообщества,

  • муниципалитеты, государственные учреждения.

Поддержка будет предоставляться для приобретения оборудования по производству электроэнергии и тепловой энергии — солнечных панелей (включая батареи), тепловых насосов и солнечных коллекторов, а также для строительства необходимой инфраструктуры, связанной с их эксплуатацией, и подготовки технической документации. Размер финансирования будет зависеть от типа заявителя.

Общий объём финансирования составит:

– в многоквартирных домах – 10 млн евро,

– в государственных и муниципальных зданиях – 7,6 млн евро,

– для энергосообществ – 9,2 млн евро.

Согласно данным опроса, 35% респондентов, проживающих в многоквартирных домах, выразили заинтересованность в подобном новшестве.

Мнение из соцсетей

– "Сколько там электричества расходуется на освещение лестничной клетки? Если бы это можно было использовать для отопления и горячей воды, тогда был бы смысл. А так эти панели никогда не окупятся, очередной обман населения с целью пополнить карманы чиновников."

– "А эти 35%, которые "за", осведомлены о последующих расходах на содержание панелей?..".

Антон Городницкий
