Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5G в камуфляже: безработные Латвии неожиданно выступили против военных расходов 0 4731

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5G в камуфляже: безработные Латвии неожиданно выступили против военных расходов
ФОТО: пресс-фото

Впервые за три десятилетия, как наша республика двигалась в НАТО и состояла в сей организации, некая общественная организация представила обоснованные возражения по поводу военных расходов.

Конкретно — против рассматриваемого сегодня на Кабинете Министров проекта Европейского оборонного фонда «Коммуникации 5G для поддержания мира и обороны».

Не связано с боеспособностью

Расходы на инициативу 5G COMPAD со стороны Министерства обороны Латвии вполне символические — в этом году 113 974 евро, в 2026 — 49 092 евро. На эти суммы надо сделать взносы в Европейский оборонный фонд, который, в свою очередь, тратит по всему ЕС 37 096 363,98 EUR. Из этой суммы ЛР получит примерно 2,64%, или 982 635 EUR. А всего объединились 24 предприятия из 12 стран, чтобы развивать мобильную связь 5-го поколения для нужд обороны.

Предполагается, что 5-е поколение создаст широкий спектр возможностей для управления полем боя, применением воздушных дронов, наземных и морских дронов, дополненной и виртуальной реальности.

Однако Латвийское общество защиты интересов безработных и искателей работы вошло в правительство с юридически обоснованными возражениями, которые оказались отражены в справке на сайте исполнительной власти:

«Предусмотренный национальный соплатеж не связан с прямым и измеряемым ростом боеспособности, поэтому он не соответствует критериям целесообразности Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, а также требованиям Закона об управлении бюджетом и финансами и Закона о фискальной дисциплине о необходимости, целесообразности и соразмерности расходов».

Тогда уж лучше боеприпасы

Со своей стороны, в понимании Закона о национальной безопасности любой необоснованный расход средств оборонного бюджета фактически снижает способность государства финансировать критические способности: боеприпасы, противовоздушную оборону, запчасти, кибербезопасность. «Участие в проекте сейчас скорее создает риск», – отмечают общественники.

В проектных документах не хватает элементов минимального стандарта хорошего управления в понимании Закона об устройстве государственного управления: точного графика платежей; отсутствуют предложения о приостановке или выходе в случае существенных просрочек или несоответствий; не определен режим интеллектуальной собственности и прав данных; не предусмотрен независимый финансово-технический надзор с регулярными общедоступными отчетами.

«Принимая во внимание вышеизложенное, участие в проекте в настоящее время несоразмерно ожидаемой выгоде безопасности и не соответствует требованиям хорошего управления и целесообразного использования публичных средств; рекомендуется отказаться от проекта», - резюмировали активисты.

В том, что по итогам обсуждения в Кабинете Министров, военное ведомство Андриса Спрудса («Прогрессивные») все продавит, сомнений мало. Однако, что называется, лиха беда начало. Ведь оборонных расходов на 2026 год запланировано — больше 2 млрд евро (точнее – 2 157 907 137 евро), а это значит, что открываются широкие возможности для общественного обсуждения...

Читайте нас также:
#министерство обороны
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
21
0
0
4
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео