Впервые за три десятилетия, как наша республика двигалась в НАТО и состояла в сей организации, некая общественная организация представила обоснованные возражения по поводу военных расходов.

Конкретно — против рассматриваемого сегодня на Кабинете Министров проекта Европейского оборонного фонда «Коммуникации 5G для поддержания мира и обороны».

Не связано с боеспособностью

Расходы на инициативу 5G COMPAD со стороны Министерства обороны Латвии вполне символические — в этом году 113 974 евро, в 2026 — 49 092 евро. На эти суммы надо сделать взносы в Европейский оборонный фонд, который, в свою очередь, тратит по всему ЕС 37 096 363,98 EUR. Из этой суммы ЛР получит примерно 2,64%, или 982 635 EUR. А всего объединились 24 предприятия из 12 стран, чтобы развивать мобильную связь 5-го поколения для нужд обороны.

Предполагается, что 5-е поколение создаст широкий спектр возможностей для управления полем боя, применением воздушных дронов, наземных и морских дронов, дополненной и виртуальной реальности.

Однако Латвийское общество защиты интересов безработных и искателей работы вошло в правительство с юридически обоснованными возражениями, которые оказались отражены в справке на сайте исполнительной власти:

«Предусмотренный национальный соплатеж не связан с прямым и измеряемым ростом боеспособности, поэтому он не соответствует критериям целесообразности Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, а также требованиям Закона об управлении бюджетом и финансами и Закона о фискальной дисциплине о необходимости, целесообразности и соразмерности расходов».

Тогда уж лучше боеприпасы

Со своей стороны, в понимании Закона о национальной безопасности любой необоснованный расход средств оборонного бюджета фактически снижает способность государства финансировать критические способности: боеприпасы, противовоздушную оборону, запчасти, кибербезопасность. «Участие в проекте сейчас скорее создает риск», – отмечают общественники.

В проектных документах не хватает элементов минимального стандарта хорошего управления в понимании Закона об устройстве государственного управления: точного графика платежей; отсутствуют предложения о приостановке или выходе в случае существенных просрочек или несоответствий; не определен режим интеллектуальной собственности и прав данных; не предусмотрен независимый финансово-технический надзор с регулярными общедоступными отчетами.

«Принимая во внимание вышеизложенное, участие в проекте в настоящее время несоразмерно ожидаемой выгоде безопасности и не соответствует требованиям хорошего управления и целесообразного использования публичных средств; рекомендуется отказаться от проекта», - резюмировали активисты.

В том, что по итогам обсуждения в Кабинете Министров, военное ведомство Андриса Спрудса («Прогрессивные») все продавит, сомнений мало. Однако, что называется, лиха беда начало. Ведь оборонных расходов на 2026 год запланировано — больше 2 млрд евро (точнее – 2 157 907 137 евро), а это значит, что открываются широкие возможности для общественного обсуждения...