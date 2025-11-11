Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллионы - на свалку. Всё из-за того, что люди перестали бояться 13 5081

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
LETA
Изображение к статье: Миллионы - на свалку. Всё из-за того, что люди перестали бояться

На прошлой неделе правительство "выбросило" в контейнеры для медицинских отходов более 4 млн евро, пишет Latvijas Avīze.

Именно столько стоили 83 508 доз вакцины против "Covid-19" производства "Pfizer", которые пришлось уничтожить. Этого количества, по оценкам руководителя службы инфекционного надзора больницы Страдиньша Уги Думписа, хватило бы для вакцинации всех представителей групп риска - людей, у которых вирус может вызвать тяжелые, порой смертельные осложнения. Однако многие, считая, что опасный вирус, который с начала пандемии унес по всему миру жизни более шести миллионов человек, со временем стал слабее, перестали его бояться.

SARS-CoV-2 действительно претерпел значительные мутации, а иммунитет, выработавшийся у людей после повторных заражений и вакцинаций, снизил клиническую тяжесть инфекции. Не только в Латвии, но и во многих других странах люди больше не видят необходимости в ежегодной вакцинации. В США, например, охват вакцинацией взрослого населения в конце декабря 2024 года составлял примерно 21% - это самый низкий показатель с момента появления вакцин против "Covid-19", при этом он в два раза меньше охвата вакцинацией против гриппа (42%), сообщает "The New England Journal of Medicine".

В Латвии врачи не выражают особой обеспокоенности по поводу случаев смерти от вируса, так как их немного: с начала осени умерли 20 человек, у которых был "Covid-19". По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, пациентов с "Covid-19", которые находятся на лечении в больницах, тоже немного. За пять лет, прошедших с момента появления "Covid-19", риски стали меньше и люди расслабились, перестав задумываться о прививках. Однако врачи не считают нормальной ситуацию, когда в госбюджете не предусмотрено средств на повышение охвата вакцинацией - на разъяснительные кампании о новых вакцинах и необходимости прививок, особенно для людей из групп повышенного риска.

Формально информацию можно найти на сайтах медицинских учреждений, но, поскольку люди не любят искать и читать официальные материалы, им нужно преподносить сведения максимально просто и наглядно - через визуальные сообщения в СМИ. Важную роль в этом играют и семейные врачи.

Читайте нас также:
#медицина #коронавирус #вакцинация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
19
4
0
3
0
9

Оставить комментарий

(13)
  • 12-го ноября

    а зачем столько покупать сомнительных вакцин от сомнительной болезни ?

    22
    1
  • Л
    Латтоптун
    11-го ноября

    Vardsu- Uzvardsu... Твоего мозжечка, только и хватает, что бы тявкать в комментариях. А свою блаженную башочку, тебе следует в штанах носить, где ей самое и место. Узнай куда выкинули прививки на 4 миллиона евро, сходи на ту помойку и сделай себе прививок, сколько считаешь нужным,- Беларусский эксперт, с дивана. Съездить в Минск, сравни с Ригой и почувствуй себя ничтожеством. Ты смешон.

    30
    3
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Кстати,батька не запрещал никому колоться..Всегда ж найдутся идиоты,но 20 тыс.на 10 млн.не такой уж большой процент и даже не процент😀

    24
    2
  • 11-го ноября

    Не перестали боятся, а боятся их делать.

    58
    1
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Гражданская комиссия по расследованию в Израиле зафиксировала резкий рост смертности среди населения,особенно пожилого возраста,а израильтян кололи не покладая рук и вот результат... Все это есть на израильских сайтах с полными раскладками... Так что ещё радуйтесь те,кто вколол себе пару доз- если бы 5 ,то Латвия усохла б в населении в катастрофических размерах,а ведь этого добивались😈🔯 Они своих то не жалели как во времена Второй мировой и ВОВ в частности .

    37
    4
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Смотрите,на цифры официальных органов Беларуси и следите за руками соросенка ниже. Смертность 2019-124284 2020-147592 2021-1465534 2022-121504 Практически цифры смертности одни и те же ,что в 2019,,что в другие годы.. Вот так они манипулируют цифрами,думая ,что все достаточно тупы по сравнению с ними.😈🔯👽.

    28
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    Aleks
    11-го ноября

    Даже если верить твоим цифрам "официальных властей", не показывая предпандемийный период то на пике пандемии в 2020-м году смертность на 23 308 больше, чем в начале 2019 году. Калькулятором пользоваться не умеешь, нетупой?

    6
    25
  • А
    Антимонетарист
    11-го ноября

    Производители, а точнее их хозяева на вакцинах подняли чистагана в 3 триллиона! У них и требуйте возвращения денег!

    67
    1
  • Л
    Латтоптун
    11-го ноября

    Vardsu- Uzvardsu....Кризис коронавируса давно закончился, а население Латвии, стремительно сокращается , в последние годы. Тоже коронавирус жизни уносит? Из Беларусь, тоже уезжают люди, не так поввально как в Латвии, но уезжают. Что то давно у нас не было переписи населения...Не приходила в вашу, так называемую голову, почему? Может потому что правительство Латвии боиться озвучить цифры? Не будьте наивным и не пишите глупости на всеобщее обозрение.

    41
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    Латтоптун
    11-го ноября

    Если бы у тебя был мозг, то бы умел пользоваться комментариями заметил, что в РБ коэффициент смертности за три года пандемии был выше чем обычно. Это при том что медицинскую статистику в те годы власти пытались не афишировать. Поэтому используй свой совет в первую очередь для себя.

    4
    32
  • Л
    Латтоптун
    11-го ноября

    Люди не не перестали бояться, а некоторым людям наконец то дошло, что вреда от этих вакцин больше, чем пользы. И что шлёпали их , для зарабатывания денег. Привиты болели на равно с не привитыми, а впоследствии и чаще.

    78
    3
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    А сколько людей в мире умерло от вакцин и их побочек,сатанюги? Что то Лукашенко предлагал картошечка убирать на свежем воздухе,а не вакцинку Гинзбурга засаживать? И что то население Белоруссии не сократилось.🔯😈👽

    116
    10
  • VU
    Vards Uzvards
    Aleks
    11-го ноября

    Численность населения РБ в 2019 году 9429257, в 2022 году 9255524. Население уменьшилось на 173733 человек. Коэффициент смертности самый высокий в 2021 году 18,6 . Выводы об интеллектуальных способностях Aleks и тех кто ему ставит лайки делайте сами.

    10
    69
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео