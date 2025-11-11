11 ноября на протяжении всего дня в Латвии проходят различные мероприятия, посвящённые Дню Лачплесиса. В опросе, проведённом телепередачей TV3 «900 секунд», выяснилось, как жители планируют отмечать этот день.

Среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет самым популярным способом отметить День Лачплесиса стало зажигание свечи или свечей — так ответили 25% опрошенных. Часть респондентов (19%) проведут этот день дома в кругу родных или друзей. Реже День Лачплесиса планируют отмечать участием в шествии с факелами (10%), возложением свечей в памятных местах своего края (8%), посещением концерта, посвящённого этому дню (7%), возложением свечей у стены Рижского замка на набережной 11 Ноября (5%) или участием в другом памятном мероприятии (4%).

Наименее популярными оказались такие формы участия, как визит на мероприятие, организованное Штабным батальоном Национальных вооружённых сил у памятника Свободы (1%), посещение музея или выставки (1%) и участие в богослужении (1%).

1% респондентов указали, что будут работать в День Лачплесиса, а 3% планируют отметить его иным способом.

Почти треть опрошенных (32%) заявили, что не собираются отмечать День Лачплесиса.

8% участников опроса не дали конкретного ответа на этот вопрос.

TV3