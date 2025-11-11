Baltijas balss logotype
Треть жителей не собирается отмечать День Лачплесиса — опрос 7 2475

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Треть жителей не собирается отмечать День Лачплесиса — опрос
ФОТО: LETA

11 ноября на протяжении всего дня в Латвии проходят различные мероприятия, посвящённые Дню Лачплесиса. В опросе, проведённом телепередачей TV3 «900 секунд», выяснилось, как жители планируют отмечать этот день.

Среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет самым популярным способом отметить День Лачплесиса стало зажигание свечи или свечей — так ответили 25% опрошенных. Часть респондентов (19%) проведут этот день дома в кругу родных или друзей. Реже День Лачплесиса планируют отмечать участием в шествии с факелами (10%), возложением свечей в памятных местах своего края (8%), посещением концерта, посвящённого этому дню (7%), возложением свечей у стены Рижского замка на набережной 11 Ноября (5%) или участием в другом памятном мероприятии (4%).

Наименее популярными оказались такие формы участия, как визит на мероприятие, организованное Штабным батальоном Национальных вооружённых сил у памятника Свободы (1%), посещение музея или выставки (1%) и участие в богослужении (1%).

1% респондентов указали, что будут работать в День Лачплесиса, а 3% планируют отметить его иным способом.

Почти треть опрошенных (32%) заявили, что не собираются отмечать День Лачплесиса.

8% участников опроса не дали конкретного ответа на этот вопрос.

TV3

Оставить комментарий

(7)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    11-го ноября

    32% панятно,кто не будет отмечят.А медведя вроде их любимец.

    1
    6
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    11-го ноября

    Так тож нормальный медведь, а не трансвидовой-гибрид-мутант ! ))))

    8
    1
  • DM
    Demon Mitrich
    11-го ноября

    Концерт странный сегодня,а ведь он на костях

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го ноября

    день сатанистов и зоофилов

    23
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Нащывать надо правильно - "День мутанта". Тогда всё ЛГБТ праздновать пойдет. Впрочем, как раз они и пойдут...

    19
    3
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Искусственный интеллект выдает -Мать Лачплесиса-жендина,которую согласно легенде,посещал в лесу медведь. Это день зоофила?! Искусственный интеллект так же говорит,что есть и другая версия,- отцом Лачплесиса был человек. Получается, сатанисты-зоофилы эпос переписали?!👽

    28
    6
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Как то всегда был сторонником браков между мужчиной и женщиной...

    37
    5
Читать все комментарии

Видео