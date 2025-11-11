Сегодня в столице День Лачплесиса будет отмечаться памятными мероприятиями и торжественными концертами, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Программа мероприятий в Риге начнётся в 15:00 с традиционного памятного мероприятия на Судрабкалниньше, в котором примут участие представители Рижской думы и самоуправления, председатель правления общества политически репрессированных Курземского района Риги Биерантс Игнатс, капеллан Гунтис Калме, смешанный хор Рижской государственной гимназии "Агенскалнс", мужской ансамбль Культурного центра "Иманта" объединения культуры Пардаугавы "Вилки", оркестр штаба Национальных вооружённых сил и представители Студенческого пехотного батальона Земессардзе.

В 16:00 на Рижском Братском кладбище начнётся ежегодное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена" с памятной церемонией в честь павших солдат, после которой все желающие смогут присоединиться к шествию с факелами от Братского кладбища до площади Свободы.

В 18:00 у памятника Свободы состоится мероприятие в честь борцов за свободу с участием мужского ансамбля "Вилки".

После этого шествие продолжится до набережной 11 Ноября и завершится в 18:40 запуском огненного плота по Даугаве у Каменного моста.

После 19:00 на берегу Даугавы у стены Рижского замка состоится совместное пение под руководством ансамбля "Вилки".

В память о павших в борьбе за свободу Латвии в 19:00 на территории Парка Победы прозвучит концертная программа "Вечность солнца".

В ней примут участие постфолк-группа "Ильги", неофолк-группа "Оркестр Новых Янисов", а кульминацией концерта станет программа новых произведений "Вечность солнца" — несколько певцов исполнят специально сочинённые к этому мероприятию песни на слова народных песен.

На праздничной площади Дворца культуры "Зиемельблазма" в 19:00 состоится мероприятие "Зажигаем пламя свечи", где будет организовано совместное пение у костров.

В это же время в Центре культуры и народного искусства "Малая гильдия" прозвучит концерт "На латвийских холмах пылают дубы!".

Вечером в концертном зале "Ave Sol" пройдёт мероприятие "Тихий вечер на берегу Даугавы", в рамках которого с 19:00 выступят смешанный хор имени Эмиля Дарзиня и Рижский камерный хор "Ave Sol" со специально подготовленной программой.

А в рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе в это же время оркестр "Рига" приглашает на концерт "В свете свободы".

С сегодняшнего дня и до 18 ноября в музее "Рижский центр югендстиля" пройдёт неделя патриотизма, в рамках которой состоится лекция "Основание Латвийского государства".

Призывают зажигать свечи у стены Рижского замка

И в этом году продолжится традиция Дня Лачплесиса — зажигание и размещение свечей на набережной 11 Ноября у исторической стены Рижского замка, сообщили агентству LETA в ГАО «Государственная недвижимость», которая специально для этого события установила стальную защитную решётку и оборудовала территорию у замковой стены для размещения свечей.

Как и в прошлые годы, часть использованных свечей будет переработана в окопные свечи в поддержку борцов за свободу Украины.

Каждый год 11 ноября, в День Лачплесиса, свечи зажигаются в память о победе армии Латвийского государства над Западной добровольческой армией, или так называемой армией Бермонта, 11 ноября 1919 года, а также в честь памяти борцов за свободу Латвии. В этот день зажигание свечей в столице особенно популярно у каменной стены Рижского замка.

Чтобы сберечь восстановленную стену Рижского замка и способствовать повторному использованию свечей, призывают выбирать свечи в стеклянных ёмкостях, что также помогает защитить обновлённую каменную кладку от растекшегося воска и неэкологичных остатков.

Госнедвижимость уже установила разработанную по идее архитектора Петериса Блумса стальную защитную решётку, которая помогает уберечь кирпичи исторической стены Рижского замка от необратимых термических повреждений, а также песочные поддоны на тротуаре. Защитная решётка для размещения свечей состоит из 175 секций длиной 184 метра и шириной один метр. На одной секции можно разместить 60 свечей, а по всей длине решётки — до 10 500 свечей.

В последние годы после мероприятий Дня Лачплесиса у стены Рижского замка ежегодно собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых в поддержку борцов за свободу Украины изготавливают около 1000 окопных свечей. Также и в этом году они будут переданы на мастер-классы по изготовлению свечей для переработки в окопные свечи и отправки в Украину.

ГАО «Государственная недвижимость» было основано в 1996 году, его единственным владельцем является Министерство финансов.