Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Демонтированный в Риге памятник Пушкину обнаружили недалеко от Рижского крематория 2 1263

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Демонтированный в Риге памятник Пушкину обнаружили недалеко от Рижского крематория

Рижане вновь обсуждают судьбу памятника Александру Пушкину: демонтированная в 2023 году бронзовая фигура русского поэта обнаружена под открытым небом на складе Рижского агентства памятников, пишет Otkrito.lv.

Прохожая заметила монумент на улице Вароню, 13, — на территории склада Агентства памятников, где временно хранят демонтированные объекты, который расположен недалеко от Рижского крематория.

Памятник, созданный скульптором Александром Таратыновым и установленный в 2009 году, был демонтирован решением Рижской думы в контексте пересмотра общественных символов, связанных с Россией. Тогда власти заявляли, что монумент будет сохранён до дальнейшего решения о его судьбе.

«Случайная встреча», — написала рижанка, сфотографировавшая памятник. По её словам, статую видно из окна электрички Рига–Скулте, а сама она специально вышла на станции Саркандаугава, чтобы сделать снимок. «Печально, что его даже не занесли в помещение», - пишут люди.

Также в комментариях к фотографии пользователи обсуждают судьбу памятника: кто-то предлагает «выкупить и поставить в саду», другие напоминают, что объект хранится на складе и «вернётся на своё место, когда придёт время».

Читайте нас также:
#памятники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
5
7
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    12-го ноября

    памятник диктатору , совершившему госпереворот, Улманису стоит на месте !!!!выводы делайте сами !!!!

    27
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го ноября

    Парадниексы приходят и уходят, а Пушкин вечен.

    74
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео