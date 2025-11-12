Рижане вновь обсуждают судьбу памятника Александру Пушкину: демонтированная в 2023 году бронзовая фигура русского поэта обнаружена под открытым небом на складе Рижского агентства памятников, пишет Otkrito.lv.

Прохожая заметила монумент на улице Вароню, 13, — на территории склада Агентства памятников, где временно хранят демонтированные объекты, который расположен недалеко от Рижского крематория.

Памятник, созданный скульптором Александром Таратыновым и установленный в 2009 году, был демонтирован решением Рижской думы в контексте пересмотра общественных символов, связанных с Россией. Тогда власти заявляли, что монумент будет сохранён до дальнейшего решения о его судьбе.

«Случайная встреча», — написала рижанка, сфотографировавшая памятник. По её словам, статую видно из окна электрички Рига–Скулте, а сама она специально вышла на станции Саркандаугава, чтобы сделать снимок. «Печально, что его даже не занесли в помещение», - пишут люди.

Также в комментариях к фотографии пользователи обсуждают судьбу памятника: кто-то предлагает «выкупить и поставить в саду», другие напоминают, что объект хранится на складе и «вернётся на своё место, когда придёт время».