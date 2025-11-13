Baltijas balss logotype
Опасность рядом с домом: в Латвии растёт число заражений лептоспирозом 0 918

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: Опасность рядом с домом: в Латвии растёт число заражений лептоспирозом
ФОТО: Unsplash

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Все пациенты прошли или продолжают проходить лечение в больницах. Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или окружающей средой, которая могла быть загрязнена их выделениями, например, при работе в саду или хозяйственных помещениях. Случаи лептоспироза были зарегистрированы в Риге, Елгаве, Елгавском, Цесисском, Огрском, Саласпилсском, Ропажском, Баускском, Сигулдском, Аугшдаугавском, Кулдигском, Алуксненском и Валмиерском краях.

В каждом случае были индивидуальные риски и ситуации, в которых человек мог заразиться.

Лептоспироз - инфекционное заболевание, которое передается человеку от различных животных, особенно грызунов, но также может переноситься сельскохозяйственными животными, собаками и кошками. Человек чаще всего заражается при контакте с загрязненной животными водой, их экскрементами и предметами, которые загрязнены мочой зараженных животных.

Симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общее недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с животными или влажной почвой.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой и животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #грызуны #лечение #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

