«Отряд охотниц»: посол Норвегии советует Латвии призывать в армию женщин

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
В публикации для Latvijas Avīze, Ине Моренг, посол Норвегии, рассказывает, что скандинавское королевство уже 10 лет осуществляет обязательный призыв мужчин и женщин в возрасте от 19 до 44 лет на годичный срок, после чего резервисты зачисляются в Национальную гвардию.

В случае войны возрастную планку поднимут до 55 лет. Разумеется, по факту в армию идут не все, а по выбору. В прошлом году прекрасный пол составил 32% призывников и 17% военнослужащих профессиональной службы. В Норвегии есть даже специальный «Отряд охотников», состоящий только из женщин.

«Опыт, полученный в ходе войны в Афганистане, показал, что именно женщины способны успешно разобраться с такими критически важными заданиями как сбор разведывательных данных и общение с женщинами и детьми в глубоко консервативных обществах», - рассказал посол.

Союзники настоятельно рекомендуют: «Устойчивость общества укрепляет воспитанная в жителях уверенность в нашей общей ответственности и готовности. Это позволяет предполагать, что широкие слои общества получат критически важные навыки и гражданскую убежденность, что в свою очередь укрепит как национальную оборону, так поспособствует единству общества».

#Норвегия #призыв #гендерное равенство #женщины #армия
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Я так понимаю, посол Норвегии и сам готов сменить пол и вступить в ряды "охотниц"? Или просто "поменяет гендер" и будет бегать с ними в туалет?

    13
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    16
    1
  • З
    Злой
    13-го ноября

    На фото справа мужик?

    17
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    15
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    13-го ноября

    youtube.com/watch?v=VVRQsnUdx-A

    3
    3
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    ,,Мы будем сажать в правительства различных стран своих людей,чтобы влиять на политику и бюджеты этих государств,, Неужели эта участь не обошла Норвегию? Это ж писец стране..(((

    26
    1
Видео