В публикации для Latvijas Avīze, Ине Моренг, посол Норвегии, рассказывает, что скандинавское королевство уже 10 лет осуществляет обязательный призыв мужчин и женщин в возрасте от 19 до 44 лет на годичный срок, после чего резервисты зачисляются в Национальную гвардию.

В случае войны возрастную планку поднимут до 55 лет. Разумеется, по факту в армию идут не все, а по выбору. В прошлом году прекрасный пол составил 32% призывников и 17% военнослужащих профессиональной службы. В Норвегии есть даже специальный «Отряд охотников», состоящий только из женщин.

«Опыт, полученный в ходе войны в Афганистане, показал, что именно женщины способны успешно разобраться с такими критически важными заданиями как сбор разведывательных данных и общение с женщинами и детьми в глубоко консервативных обществах», - рассказал посол.

Союзники настоятельно рекомендуют: «Устойчивость общества укрепляет воспитанная в жителях уверенность в нашей общей ответственности и готовности. Это позволяет предполагать, что широкие слои общества получат критически важные навыки и гражданскую убежденность, что в свою очередь укрепит как национальную оборону, так поспособствует единству общества».