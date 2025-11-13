«В этом году значительно активизировалось кредитование – существенно вырос остаток выданных предприятиям кредитов, также продолжает расти активность в сфере жилищного кредитования – домохозяйствам в июле и августе выдан рекордный объем новых жилищных кредитов», - утверждают в Банке Латвии. Более того, растет число запросов на кредиты и во внебанковском секторе. Это подтвердили и эксперты компании West Kredit, к которым bb.lv и обратилось за комментарием:

«Да, действительно, количество обращений с просьбой выдать кредит значительно увеличилось. Это во многом связано и с повышением спроса на покупку недвижимости. Кроме того, изменился подход — и банков, и финансовых компаний, - к клиентам с небольшими доходами и с наличием небольших потребительских кредитов. Если раньше на этих клиентах стояла, простите, черная метка, то сейчас подход стал более лояльным.

Но это не значит, что банки и внебанковский сектор не проверяют доходы тех, кто обращается за кредитами. Внебанковский сектор четко руководствуется правилами Центра защиты прав потребителей. И отказов в получении кредитов тоже довольно много. Упростить получение кредита можно, если, к примеру, потенциальный заемщик убедит финансовую организацию, что полученные средства будут направлены на хозяйственную деятельность (бизнес)».