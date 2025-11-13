Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В стране начался бум кредитования? 1 1186

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В стране начался бум кредитования?
ФОТО: dreamstime

Стали ли условия выдачи кредитов более «мягкими»? Сейчас узнаете!

«В этом году значительно активизировалось кредитование – существенно вырос остаток выданных предприятиям кредитов, также продолжает расти активность в сфере жилищного кредитования – домохозяйствам в июле и августе выдан рекордный объем новых жилищных кредитов», - утверждают в Банке Латвии. Более того, растет число запросов на кредиты и во внебанковском секторе. Это подтвердили и эксперты компании West Kredit, к которым bb.lv и обратилось за комментарием:

«Да, действительно, количество обращений с просьбой выдать кредит значительно увеличилось. Это во многом связано и с повышением спроса на покупку недвижимости. Кроме того, изменился подход — и банков, и финансовых компаний, - к клиентам с небольшими доходами и с наличием небольших потребительских кредитов. Если раньше на этих клиентах стояла, простите, черная метка, то сейчас подход стал более лояльным.

Но это не значит, что банки и внебанковский сектор не проверяют доходы тех, кто обращается за кредитами. Внебанковский сектор четко руководствуется правилами Центра защиты прав потребителей. И отказов в получении кредитов тоже довольно много. Упростить получение кредита можно, если, к примеру, потенциальный заемщик убедит финансовую организацию, что полученные средства будут направлены на хозяйственную деятельность (бизнес)».

Читайте нас также:
#банки #финансы #бизнес #кредиты #доходы #права потребителей #кредитование #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го ноября

    Что не день то какой-то новый бум, то бум на кредитование, то бум на ипотеки на жильё, то бум на скупку золота (все латвийцы начинают скупать золото), какие латвийцы, какое золото, какие ипотеки? в Латвии простой народ, концы с концами сводит. Смешно это читать!

    11
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео