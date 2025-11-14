В начале года, согласно утверждённому два года назад правительством графику, зарплата педагогов выросла на 2,6%. Это на 5,9 процентных пункта меньше, чем планировалось изначально. При этом за полтора месяца до начала 2026 года всё ещё нет ясности о зарплатах педагогов в следующем году.

В пятницу днём Министерство образования и науки прислало порталу bb.lv заявление о том, что предлагает привязать оплату труда педагогов к установленной в стране минимальной месячной зарплате.

Министерство указывает, что повышение зарплат в 2026 году не планируется в целом по государственному сектору, учитывая бюджетные приоритеты в сфере безопасности и запланированную экономию. Поэтому и министерство не собирается повышать минимальную зарплаты педагогов в следующем году.

Подготовленный приказ о графике изменения зарплат министерство обещает «в ближайшее время» передать на общественное обсуждение, чтобы до конца года он был утверждён правительством.

В свою очередь, ПРОН оценивает предложение как «категорически неприемлемое». Глава профсоюза Инга Ванага в разговоре с агентством LETA отметила, что повышения минимальной ставки не будет почти два года.

«Как они могут надеяться в такой ситуации, что педагоги придут в отрасль и останутся в ней, если следующее повышение минимальной ставки обещают лишь через полтора года?» — спросила Ванага.

В 2025/2026 учебном году 32% педагогов в учреждениях общего образования получают минимальную часовую ставку, а средняя месячная зарплата достигает 1941 евро, что на 24% больше минимальной ставки, следует из данных министерства.