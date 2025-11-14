Baltijas balss logotype
«Категорически неприемлемо»: учительский профсоюз возмущен жадностью латвийского правительства

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Категорически неприемлемо»: учительский профсоюз возмущен жадностью латвийского правительства

Профсоюз работников образования и науки Латвии (ПРОН) назвал предложение властей о темпах изменения зарплаты учителей «категорически неприемлемым».

В начале года, согласно утверждённому два года назад правительством графику, зарплата педагогов выросла на 2,6%. Это на 5,9 процентных пункта меньше, чем планировалось изначально. При этом за полтора месяца до начала 2026 года всё ещё нет ясности о зарплатах педагогов в следующем году.

В пятницу днём Министерство образования и науки прислало порталу bb.lv заявление о том, что предлагает привязать оплату труда педагогов к установленной в стране минимальной месячной зарплате.

Министерство указывает, что повышение зарплат в 2026 году не планируется в целом по государственному сектору, учитывая бюджетные приоритеты в сфере безопасности и запланированную экономию. Поэтому и министерство не собирается повышать минимальную зарплаты педагогов в следующем году.

Подготовленный приказ о графике изменения зарплат министерство обещает «в ближайшее время» передать на общественное обсуждение, чтобы до конца года он был утверждён правительством.

В свою очередь, ПРОН оценивает предложение как «категорически неприемлемое». Глава профсоюза Инга Ванага в разговоре с агентством LETA отметила, что повышения минимальной ставки не будет почти два года.

«Как они могут надеяться в такой ситуации, что педагоги придут в отрасль и останутся в ней, если следующее повышение минимальной ставки обещают лишь через полтора года?» — спросила Ванага.

В 2025/2026 учебном году 32% педагогов в учреждениях общего образования получают минимальную часовую ставку, а средняя месячная зарплата достигает 1941 евро, что на 24% больше минимальной ставки, следует из данных министерства.

#образование #Латвия #зарплата #бюджет #минимальная зарплата #учителя #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • GM
    Galina Mihelsone
    15-го ноября

    Где они такую зарплату нашли? Все мои коллеги по школе имеют меньшую. Не среднюю надо укащывать, а медианную . И после уплаты налогов. Это обычно около 1000.

    7
    1
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Одна из светских книг поавительства-это ,,Гобсек,,Оноре де Бальзака. И ничего с этим не поделаешь,пока не поменяешь правительство на тех,кто читает другие книги и живёт по другому.

    36
    2

