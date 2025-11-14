В настоящее время общая протяженность сети государственных автодорог Латвии составляет 19 823 километра, из которых около 6000 километров больше не соответствуют критериям, установленным для государственных автодорог. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления ГАО «Latvijas valsts ceļi» (Латвийские государственные дороги / LVC) Мартиньш Лаздовскис, пишет ЛЕТА.

«Такая структура сети автодорог с тремя различными категориями является весьма специфичной и типичной для стран Балтии. В других странах подобной системы практически нет», — отметил руководитель LVC, добавив, что, например, в Австрии сеть государственных автодорог насчитывает всего 2400 километров.

По словам Лаздовскиса, находящаяся в ведении LVC сеть включает 1676 километров главных дорог государственного значения, 5463 километра региональных дорог и 12 684 километра местных дорог.

Он также отметил, что каждый год LVC передаёт отдельные участки автодорог в ведение самоуправлений — примерно 40–50 километров в год. Это дороги с наименьшей интенсивностью движения, в которые LVC не планирует инвестировать в ближайшие годы. «Однако с точки зрения самоуправлений это вовсе не дороги с низкой интенсивностью», — добавил Лаздовскис.

Он подчеркнул, что в целом 6000 километров дорог больше не соответствуют определению государственной автодороги. Лаздовскис напомнил, что Закон о государственных автодорогах был принят в то время, когда в Латвии было более 487 волостей, и государственной считалась любая дорога, соединяющая две соседние волости.

«Сейчас количество самоуправлений уменьшилось в десять раз, и в результате большая часть государственных автодорог теперь фактически представляет собой внутренние дороги одного самоуправления, не выходящие за его границы, а значит, не соответствующие определению государственной автодороги. Эти дороги фактически выполняют функции муниципальных», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, следует ли сокращать сеть государственных автодорог, он заявил, что эту тему необходимо обсуждать, и избежать этой дискуссии не удастся.

Лаздовскис также указал, что это была бы системная реформа, которая позволила бы каждому владельцу дорог видеть реальную картину: какие дороги находятся в его ведении и в каком они состоянии, особенно с учётом того, что государство не планирует инвестировать в эти 6000 километров. «Для сравнения: если средняя целевая дотация самоуправлениям на один километр составляет около 800 евро, то от государства вместе с дорогой передаётся примерно 1600 евро. Это означает, что с переданными дорогами самоуправления получают вдвое большую сумму, чем их собственная средняя дотация», — добавил он.