Сколько живет любовь в нашем климате? Как долго в Латвии живут до развода 1 1198

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
LETA
Изображение к статье: Сколько живет любовь в нашем климате? Как долго в Латвии живут до развода

В прошлом году чаще всего расторгались браки, продлившиеся от пяти до девяти лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2024 году в Латвии было расторгнуто 5328 браков, что на 15 браков больше, чем в 2023 году. Среди них 1510 пар прожили в браке от пяти до девяти лет. Из них 354 раза брак был расторгнут после пяти лет. Пары, прожившие в браке не более четырех лет, в прошлом году развелись в 1179 случаях. В том числе 328 раз были расторгнуты браки, продлившиеся два года.

В 2024 году браки, продлившиеся от 10 до 14 лет, были расторгнуты 857 раз, в том числе 200 раз — после 10 лет. В свою очередь, браки продолжительностью 15–19 лет были расторгнуты в 672 случаях, в том числе в большинстве случаев — 148 — браки были расторгнуты после 16 лет.

В 2024 году браки, продлившиеся 20-24 года, были расторгнуты в 344 случаях, в том числе 89 — после 20 лет. В то же время, в прошлом году было расторгнуто 211 браков, продлившихся от 25 до 29 лет, в том числе 50 — после 26 лет и еще 50 — после 27 лет.

В прошлом году в Латвии также было расторгнуто 237 браков, продлившихся от 30 до 34 лет, а также 318 браков, продлившихся 35 лет и более.

#Латвия #развод #брак #семья #отношения #тенденции #статистика
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го ноября

    Мы с женой расписались в любви и верности 22 августа 1972 года. Обзавелись детками, внуками. До сих пор обращанмся друг к другу ласково. Наверно, это неправильно, а?

    14
    1

