В 2024 году в Латвии было расторгнуто 5328 браков, что на 15 браков больше, чем в 2023 году. Среди них 1510 пар прожили в браке от пяти до девяти лет. Из них 354 раза брак был расторгнут после пяти лет. Пары, прожившие в браке не более четырех лет, в прошлом году развелись в 1179 случаях. В том числе 328 раз были расторгнуты браки, продлившиеся два года.

В 2024 году браки, продлившиеся от 10 до 14 лет, были расторгнуты 857 раз, в том числе 200 раз — после 10 лет. В свою очередь, браки продолжительностью 15–19 лет были расторгнуты в 672 случаях, в том числе в большинстве случаев — 148 — браки были расторгнуты после 16 лет.

В 2024 году браки, продлившиеся 20-24 года, были расторгнуты в 344 случаях, в том числе 89 — после 20 лет. В то же время, в прошлом году было расторгнуто 211 браков, продлившихся от 25 до 29 лет, в том числе 50 — после 26 лет и еще 50 — после 27 лет.

В прошлом году в Латвии также было расторгнуто 237 браков, продлившихся от 30 до 34 лет, а также 318 браков, продлившихся 35 лет и более.