В Риге 40% населения не участвуют ни в одном праздничном событии ноября 2 863

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Риге 40% населения не участвуют ни в одном праздничном событии ноября

Опрос BTA и Norstat Latvija показал, как жители Латвии проводят государственные праздники: почти половина — 46 % — предпочитали семейный круг, в то время как 18 % участвовали в шествиях со свечами или смотрели военный парад. Однако лишь 22 % объясняли детям значение памятника Свободы, а треть призналась, что вообще не участвует в патриотических активностях.

Как в Латвии отмечают государственные праздники?

В целом жители Латвии чаще всего проводят государственные праздники в семье — так ответили 46 % опрошенных. Эта традиция объединяет людей независимо от возраста, однако чаще всего — в 52 % случаев — в семейном кругу празднуют люди 18–29 лет, реже — 41 % — жители 50–59 лет.

18 % участвуют в праздничных шествиях в своем городе. Чаще всего это делают молодые люди 18–29 лет — 27 %. Военный парад — по телевизору или вживую — также смотрят 18 % жителей, причём среди старшего поколения 60–74 лет этот показатель выше — 21 %.

Только 10 % респондентов в государственные праздники идут к памятнику Свободы, зажигают свечи у стены Рижского замка или на Братском кладбище. При этом 33 % признались, что вообще не участвуют ни в каких патриотических активностях.

Региональные различия

Так же как и в целом по стране, жители регионов чаще всего проводят праздники в семье: Видземе — 54 %, Курземе — 47 %, Рига — 45 %, Латгале — 43 %, Земгале — 41 %.

Шествия со свечами наиболее популярны в Видземе (31 %) и Курземе (29 %), а в Риге этот показатель существенно ниже — лишь 7 %. Военный парад чаще всего смотрят жители Видземе (22 %), за ними следуют Земгале (19 %) и Курземе (16 %), тогда как в Латгале и Риге — соответственно 15 % и 17 %. В Риге также самый высокий процент тех, кто не участвует в праздничных мероприятиях вообще — 40 %, тогда как в Видземе таких всего 20 %.

О значении памятника Свободы детям рассказывают только 22 % жителей

Опрос показал, что лишь 22 % респондентов объясняли детям в семье значение памятника Свободы, ещё 28 % упоминали его только в контексте праздников, но без подробностей. 39 % признали, что не рассказывают об этом вовсе, считая, что этим должна заниматься школа или другие учреждения.

В регионах чаще всего объясняют значение памятника жители Видземе (26 %) и Курземе (25 %), реже — Латгале (18 %) и Земгале (19 %). В Риге памятник объясняют 22 % жителей, но именно в столице самый высокий показатель тех, кто считает, что это обязанность школы — 42 %.

#Рига #Латвия #общество #патриотизм #традиции #праздники #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    10% от населения Риги -это 50-70 тыс.человек,потому как никто не знает,сколько в Риге вообще народа .. Видел ли кто то эти массы народа у Памятника Свободы,на параде ,на шествиях? Никто не видел,но врут ..Блажен ,кто верует .😀

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    16-го ноября

    но врут ..Блажен ,кто верует . - Врать, не мешки ворочать!

    8
    0

