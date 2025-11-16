В последнее время много говорится о способах укрепления конкурентоспособности нашего высшего образования, так как существуют риски, что Латвия как государство может потерять сферу высшего образования. С одной стороны — латвийской молодежи становится меньше, с другой — все больше из них по разным причинам предпочитают учиться за рубежом. Я считаю, что укрепление конкурентоспособности образования надо начинать еще в средней школе, поскольку сильное среднее образование позволит нам удерживать и больше студентов в Латвии, и повысит общий уровень образования.

Как основатель школы IB вижу в повседневной жизни уроки, где содержание, мышление и использование языка находятся на международнем уровне . Как известно, обучение по программе IB (International Baccalaureate) происходит на английском языке (школьники также осваивают латышский язык и традиции), и это дает несколько преимуществ ученикам в развитии дальнейшей карьеры.

Знания английского языка помогают гораздо быстрее достичь и высокого уровня в области STEM ( предметы естествознания прим.ред.).

Увязка с рынком труда и доминирование английского языка в Европе. Хотим того или нет, но английский - это «lingua Franca» Европейского учебного и рабочего пространства. в 2023 году 89% выпускников выпускных классов среднего образования в ЕС изучали английский язык как иностранный. Однако если содержание и мышление обучения происходит по-английски, молодежь гораздо быстрее выходит на уровень, необходимый для STEM, бизнеса и творческих индустрий. Это знает каждый - успешная международная карьера немыслима без хороших знаний английского языка. Программы International Baccalaureate учат думать по-английски, и это создает большие преимущества в карьере.

Конечно, мы страна, образовательная политика которой в основном укрепляет обучение на латышском, но программы IB на английском языке являются целенаправленным дополнением, которое помогает привлечь и удержать международные семьи, вернуть в Латвию детей диаспоры и подготовить молодежь к глобальной конкуренции. Опыт показывает, что дети смело могут поддерживать высокий уровень латышского языка одновременно, учась на курсах ИБ по-английски, если школа мудро планирует поддержку языков. Опыт нашей школы также показывает, что многие реэмигранты, ранее проживавшие в Великобритании, Ирландии, или других странах Западной Европы для более успешной реинтеграции детей в Латвии используют международные школы. При использовании международных школ не страдает уровень успеваемости детей, однако постепенно они осваивают латышский и успешнее вписываются в местную среду.

Дипломпрограмма IB (ДП) является показателем качества и узнаваема сразу по названию. Ее принятие и конкурентоспособность студентов подтверждает и официальная статистика: у нас уже работают 10 IB World Schools, 9 из которых предлагает ПБ. Это не нишевой продукт, а глобальный стандарт качества, признаваемый университетами в Европе, США и Азии. Дело в том, что все школы ИБ имеют очень жесткие международные стандарты аккредитации. Эти стандарты касаются не только персонала, но и материально-технической базы, будь то современная химическая лаборатория, или новейший компьютерный класс для освоения решений искусственного интеллекта.

Мы знаем, что часть молодых людей Латвии после окончания средней школы все же отправится продолжать учебу за пределы Латвии. Наша цель — сделать так, чтобы у студентов были открыты двери в действительно конкурентоспособные вузы, где можно освоить знания и навыки, недоступные в Латвии. Одна из любимых стран, куда отправляются учиться жители Латвии — Финляндия, и в финские вузы обладатели программы диплома IB принимаются без экзаменов. Эти выпускники высших учебных заведений мирового класса могут быть теми, кто возвращается в Латвию и применяет свои профессиональные навыки для содействия развитию страны.

Целью Латвии должно быть, чтобы как можно большее число студентов Дипломпрограммы IB после получения диплома предпочли продолжить обучение в Латвии. Однако добиться этого можно только в том случае, если и в вузе предлагается высокое качество образования и международная учебная среда, к которой молодой человек привык еще во время школьной программы IB. В этом году, в сотрудничестве с Рижской высшей школой Северных стран, мы открыли глобальную программу обучения бакалавра в области предпринимательства, где нам читают лекции преподаватели из лучших университетов мира (Оксфорд и др.) Это очень качественная программа мирового уровня и мы сами намерены развивать ее и дальше. Надеюсь, что за этим примером последуют и другие высшие учебные заведения Латвии, так как только совместно мы сможем сделать более конкурентоспособным сектор высшего образования Латвии. Всем понятно, что высший сектор образования только с латвийскими студентами существовать не сможет, поэтому потребуется привлекать студентов со стороны. Чтобы мы могли серьезно конкурировать на рынке образования ЕС, нам необходимо повысить качество образования.

Если мы проанализируем глобальные данные, то мы видим, что с 2020 года по 2024 год количество программ ИБ в мире выросло на 34,2 процента. Если Латвия не хочет отставать, мы должны расширить использование IB-прогамм в сфере среднего образования.

Какие я вижу дальнейшие шаги по развитию программ ИБ в Латвии? В развитии сети школ необходимо было бы целенаправленно поддерживать муниципальных и частных учредителей, которые вводят IB MYP/DP на английском языке. Если в 1971 году, когда был основан ИБ, 100% всех школ были частными, то в настоящее время преимуществами программы ИБ признаны многие страны участвуют во внедрении программ в повседневную работу. Я считаю, что эти программы были бы полезны не только жителям латвийской столицы, но и школьникам в Лиепае, Даугавпилсе, Валмиере и Елгаве.

Не менее важная работа - подготовка учителей, необходимо было бы финансировать развитие обучения и методики педагогов ИБ. До сих пор подготовкой педагогов ИБ занимались в основном частные школы сами, помогая подготовить педагогов, способных пройти через установленное ИБ сито качества педагогов. Надо сказать, что значительная часть педагогического состава школ ИБ — иностранцы, для которых английский язык является родным, однако, если мы хотим добиться нового толчка в повышении среднего качества образования, необходимо подготовить и новых учителей ИБ здесь в Латвии.

Несомненно, очень важная задача — изучение латышского языка как государственного в школах IB, чтобы молодые люди, обучаясь на английском, не потеряли связь с культурным пространством и латышскими традициями. К сожалению, здесь самая большая проблема — именно нехватка учителей латышского языка. На рынке труда учитель латышского языка очень востребован, однако немногие выбирают его как дело своей жизни. Если бы государство создавало дополнительные стимулы для подготовки учителей латышского языка, то выиграли бы все.

Наконец – сотрудничество с университетами, так как необходимо увязать курсы ПБ ИБ с STEM местных вузов и предпринимательскими инициативами, местами практики. Здесь большая ответственность лежит на частном секторе, а также на крупных государственных предприятиях, чтобы студент был уверен, что ему в Латвии доступно место практики и возможность сделать международную карьеру не уезжая из нашей страны.