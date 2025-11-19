С целью обеспечить финансирование первого этапа реконструкции стационара Рижской Восточной клинической университетской больницы - "Латвийского онкологического центра" (ЛОЦ) - правительство в среду внесло изменения в правила реализации мероприятий здравоохранения по программе политики сплочения Евросоюза на 2021-2027 годы.

Увеличен объем финансирования первой очереди проекта "Развитие инфраструктуры лечебных учреждений" на 13 744 171 евро, которые перераспределены в пользу ЛОЦ из проектов портовой инфраструктуры и объектов первичного здравоохранения.

Таким образом, общее финансирование первого этапа реконструкции составляет 128 681 527 евро, из которых 109 379 296 евро - средства Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), а 19 302 231 евро - национальное финансирование.

Дополнительное финансирование первого этапа реконструкции ЛОЦ будет предоставлено за счет перераспределения 1,2 млн евро из остатка, образовавшегося после первой очереди мероприятия "Укрепление роли первичного здравоохранения при развитии инфраструктуры", и 12 544 171 евро, изначально предназначавшихся для проекта Министерства сообщения "Развитие публичной инфраструктуры крупных портов".

Кроме того, на реконструкцию ЛОЦ будет использовано финансирование, зарезервированное на первом этапе того же мероприятия для строительства больничного корпуса инфекционных болезней и здоровья легких (ЛИЦ) в размере 7,093 млн евро, поскольку строительство ЛИЦ планируется финансировать за счет экономии фонда оздоровления.

В докладе Министерства здравоохранения отмечается, что для полной реконструкции здания ЛОЦ потребуется ориентировочно 81,256 млн евро.

Доступное финансирование сейчас позволяет начать только первый этап - реконструкцию операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной с ними инфраструктуры, а обновление остальных отделений запланировано на втором этапе с привлечением дополнительных средств.

Общие затраты на первый этап составляют 25 907 009 евро, из которых 20 837 361 евро будут профинансированы за счет первой очереди проекта "Развитие инфраструктуры лечебных учреждений". В эту сумму входят 11 682 545 евро из ЕФРР и 2 061 626 евро национального финансирования.

Ранее сообщалось, что реконструкция здания ЛОЦ будет проводиться в два последовательных этапа с постепенной модернизацией инфраструктуры и улучшением лечебной среды.

На первом этапе планируется реконструкция операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной с ними инфраструктуры, а на втором этапе - восстановление остальных отделений центра. Ориентировочные затраты второго этапа составляют 48,35 млн евро.

Общее необходимое финансирование для полной реконструкции центра с оборудованием составляет 81,26 млн евро, из которых 69,19 млн евро предусмотрены на строительные работы и сопутствующие расходы, включая строительный надзор, авторский надзор, проектирование и другие сопутствующие затраты.