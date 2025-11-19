Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасная тенденция: Думпис рассказал, почему Латвия должна резко сократить приём антибиотиков 2 1371

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опасная тенденция: Думпис рассказал, почему Латвия должна резко сократить приём антибиотиков
ФОТО: LETA

Необходимо максимально сократить использование антибиотиков, заявил главный специалист по инфектологии клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Уга Думпис в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама», пишет LETA.

По словам Думписа, чем больше используются антибиотики, тем быстрее развивается устойчивость у бактерий, против которых они применяются, то есть бактерии вырабатывают защитный механизм против препаратов.

«Поэтому нам необходимо максимально сократить использование антибиотиков в безопасных рамках, ведь, конечно, они спасают жизни людей», – подчеркнул специалист.

Он указал, что, согласно расчётам, в амбулаторных условиях – вне стационара – потребление антибиотиков в Латвии можно было бы сократить на 20–30%, а в больницах — как минимум на 10–20%.

Думпис отметил, что в значительной степени это ответственность врача, однако интерес к этому вопросу должен быть и со стороны пациентов. Он пояснил, что врач может направить пациента на рентген или анализы в электронном виде, а также выписать рецепт. Он призвал, например, понаблюдать, сохраняется ли температура и на следующий день, и только потом начинать приём антибиотиков.

«Таким образом, появляется больше возможностей применять антибиотики только тогда, когда это действительно необходимо», – отметил он.

Специалист признал, что антибиотикорезистентность — это глобальная проблема, причём в некоторых странах она значительно более выражена.

На вопрос, есть ли выход из этой ситуации, «путь назад», Думпис ответил, что, к сожалению, в больницах уже иногда используется термин «доантибиотиковая эра» — когда распространяются бактерии, против которых нет доступных антибиотиков. А новые антибиотики, если они и появляются, стоят в 100 раз дороже, и к ним тоже развивается устойчивость.

Он добавил, что «в Латвии пока всё не так критично», но необходимо действовать более разумно.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #инфекции #лечение #антибиотики #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
2
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го ноября

    Надо сократить, иначе валода индусам в голову не лезет. Никак не могут сказать - пирагс, всегда говорят - пирог.

    15
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    19-го ноября

    "Более разумно." - это не про Латвию ))))

    17
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео