По словам Думписа, чем больше используются антибиотики, тем быстрее развивается устойчивость у бактерий, против которых они применяются, то есть бактерии вырабатывают защитный механизм против препаратов.

«Поэтому нам необходимо максимально сократить использование антибиотиков в безопасных рамках, ведь, конечно, они спасают жизни людей», – подчеркнул специалист.

Он указал, что, согласно расчётам, в амбулаторных условиях – вне стационара – потребление антибиотиков в Латвии можно было бы сократить на 20–30%, а в больницах — как минимум на 10–20%.

Думпис отметил, что в значительной степени это ответственность врача, однако интерес к этому вопросу должен быть и со стороны пациентов. Он пояснил, что врач может направить пациента на рентген или анализы в электронном виде, а также выписать рецепт. Он призвал, например, понаблюдать, сохраняется ли температура и на следующий день, и только потом начинать приём антибиотиков.

«Таким образом, появляется больше возможностей применять антибиотики только тогда, когда это действительно необходимо», – отметил он.

Специалист признал, что антибиотикорезистентность — это глобальная проблема, причём в некоторых странах она значительно более выражена.

На вопрос, есть ли выход из этой ситуации, «путь назад», Думпис ответил, что, к сожалению, в больницах уже иногда используется термин «доантибиотиковая эра» — когда распространяются бактерии, против которых нет доступных антибиотиков. А новые антибиотики, если они и появляются, стоят в 100 раз дороже, и к ним тоже развивается устойчивость.

Он добавил, что «в Латвии пока всё не так критично», но необходимо действовать более разумно.