Чтобы бабушки не скользили: Дума выделила 24,4 миллиона на содержание улиц и тротуаров 2 211

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Чтобы бабушки не скользили: Дума выделила 24,4 миллиона на содержание улиц и тротуаров

Рижское самоуправление выделило 24,4 миллиона евро на зимнее содержание улиц и тротуаров, сообщил директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

На содержание улиц выделено 17 миллионов евро, а на содержание тротуаров - 7,4 миллиона евро.

Он добавил, что если зима не будет суровой и снежной, средства можно будет использовать не полностью, а сэкономленную сумму направить на ремонт улиц.

Как сообщил руководитель отдела содержания департамента внешнего пространства и мобильности Виктор Армидиньш, зимой дороги и мосты от снега будут очищать 79 единиц техники, тротуары - 43 единицы техники, а ручную работу будут выполнять десять человек.

В распоряжении департамента есть еще 24 единицы техники для уборки снега.

Сегодня на пресс-конференции мэр Риги Виестурс Клейнбергс выразил надежду, что все службы будут готовы, и зима не застанет Ригу врасплох.

#Рига #город #инфраструктура #уборка снега
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    20-го ноября

    Это, если пересчитать, сколько денег Рижская дума выделила на одну бабушку? Наверняка больше самОй бабушкиной пенсии.

    12
    1
  • ES
    Ella Stroika
    20-го ноября

    Куда только исчезают эти миллионы? Такой грязной осени мы ещё не видели: листва с дворовых дорог вообще не убиралась, и люди скользили, падали и месили эту гнилую жижу. Спасибо.

    15
    1

