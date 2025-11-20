Рижское самоуправление выделило 24,4 миллиона евро на зимнее содержание улиц и тротуаров, сообщил директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

На содержание улиц выделено 17 миллионов евро, а на содержание тротуаров - 7,4 миллиона евро.

Он добавил, что если зима не будет суровой и снежной, средства можно будет использовать не полностью, а сэкономленную сумму направить на ремонт улиц.

Как сообщил руководитель отдела содержания департамента внешнего пространства и мобильности Виктор Армидиньш, зимой дороги и мосты от снега будут очищать 79 единиц техники, тротуары - 43 единицы техники, а ручную работу будут выполнять десять человек.

В распоряжении департамента есть еще 24 единицы техники для уборки снега.

Сегодня на пресс-конференции мэр Риги Виестурс Клейнбергс выразил надежду, что все службы будут готовы, и зима не застанет Ригу врасплох.