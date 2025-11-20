«В целом на 100 детей меньше, чем в прошлом году», - рассказывает она про тенденции в образовательных учреждениях. «То, что никогда нельзя предугадать – это миграция жителей, - констатирует профессиональный педагог, – Достаточно одной многодетной семье уйти из малой сельской школы, чтобы это сразу отозвалось на числе учеников — особенно, если оно уже было на минимальной границе допустимости».

Средний возраст провинциальных педагогов — уже за 50. Многие молодые учителя, как она выразилась, «прохожие» - работают год-два. Получается так, что на одну школу приходится 0,3 ставки социального педагога — то есть, один специалист работает в трех учебных заведениях. Однако, госпожа Дитрихсоне не устает заниматься и важнейшей лингвистической темой: «Каждое учреждение уже сделало, что могло, чтобы можно было вместо русского языка предлагать другой иностранный язык. В Пенкульской основной школе, Аугсткалнской основной школе и гимназии это французский язык».