Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как французская валода поможет демографии в Пенкуле? 3 527

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Как французская валода поможет демографии в Пенкуле?
ФОТО: Google Maps

Диагноз демографической ситуации в газете Diena высказывает руководитель Управления образования Добельского края Айя Дитрихсоне.

«В целом на 100 детей меньше, чем в прошлом году», - рассказывает она про тенденции в образовательных учреждениях. «То, что никогда нельзя предугадать – это миграция жителей, - констатирует профессиональный педагог, – Достаточно одной многодетной семье уйти из малой сельской школы, чтобы это сразу отозвалось на числе учеников — особенно, если оно уже было на минимальной границе допустимости».

Средний возраст провинциальных педагогов — уже за 50. Многие молодые учителя, как она выразилась, «прохожие» - работают год-два. Получается так, что на одну школу приходится 0,3 ставки социального педагога — то есть, один специалист работает в трех учебных заведениях. Однако, госпожа Дитрихсоне не устает заниматься и важнейшей лингвистической темой: «Каждое учреждение уже сделало, что могло, чтобы можно было вместо русского языка предлагать другой иностранный язык. В Пенкульской основной школе, Аугсткалнской основной школе и гимназии это французский язык».

Читайте нас также:
#образование #демография #миграция #провинция #школы #учителя
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Гениальный рецепт от правительства: если все заговорят по-французски, рождаемость повысится. "Месье, вы сбиваете с ритма весь квартал!".

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    Никак теперь в Куземском крае превуалировать стал французский, вместо веками преобладавшего здесь немецкого?

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    Курземском

    3
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео