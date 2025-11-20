Во время реконструкции путепровод на улице Алтонавас не удастся открыть для регулируемого одностороннего движения, признал в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс (Прогрессивные), пишет ЛЕТА.

Это подтвердилось в ходе дополнительной экспертизы. По словам мэра, существовала надежда, что путепровод удастся открыть для одностороннего движения: по утрам в сторону Риги, а по вечерам – в обратном направлении.

Он также сообщил, что закупка по реконструкции завершена и будет подписан договор. Завершить реконструкцию планируется к 2028 году, подчеркнул мэр, добавив, что это крайний срок.

Как проинформировал агентство ЛЕТА Отдел внешней коммуникации Рижской думы, завершён открытый конкурс на разработку строительного проекта транспортного путепровода по улице Алтонавас.

Разработка проекта должна быть выполнена в течение девяти месяцев.

Для движения автомобилей мост останется закрытым, но движение пешеходов и велосипедистов будет разрешено.

Путепровод через улицу Алтонавас закрыт для автомобильного движения уже почти год, и всё это время продолжается мониторинг выявленных трещин с целью отслеживания технического состояния сооружения.

Во время инспекции было установлено, что за прошедший год техническое состояние путепровода продолжило ухудшаться. Согласно заключению экспертов, его можно эксплуатировать только при ежедневной нагрузке от пешеходов и велосипедистов, и никакое движение автотранспорта — ни по одной полосе, ни по двум — не допускается.

Как и в ходе предыдущих инспекций, муниципалитет вновь получил рекомендации снести существующую конструкцию и построить новый путепровод.

В настоящее время продолжается процесс заключения договора с Балтийским бюро проектирования искусственных сооружений ООО "Vektors T" на разработку строительного проекта транспортного путепровода на улице Алтонавас и осуществление авторского надзора.

Согласно условиям договора, проект должен быть разработан в течение девяти месяцев, после чего состоится закупка на реализацию проекта и его выполнение.

Жителям Марупе, которым необходимо ежедневно добираться до Риги, рекомендуется использовать магистральные улицы, такие как Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, улицы Лиела и Упесгривас, а не малые улицы района Биерини.

Как сообщалось ранее, путепровод закрыт для автомобильного движения с 7 декабря прошлого года. Решение о закрытии было принято после рекомендаций экспертов, представленных в техническом отчёте по мониторингу трещин на путепроводе.

Рижское самоуправление регулярно следит за техническим состоянием моста и проводит его текущее обслуживание.

По результатам исследований, предварительная стоимость реконструкции путепровода составляет 2,5 миллиона евро.

Путепровод на улице Алтонавас был построен в 1910 году и, как сообщается, полностью выработал свой ресурс.