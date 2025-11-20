Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мост в Торнякалнсе не откроют даже для одностороннего движения 0 728

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мост в Торнякалнсе не откроют даже для одностороннего движения
ФОТО: Google Maps

Во время реконструкции путепровод на улице Алтонавас не удастся открыть для регулируемого одностороннего движения, признал в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс (Прогрессивные), пишет ЛЕТА.

Это подтвердилось в ходе дополнительной экспертизы. По словам мэра, существовала надежда, что путепровод удастся открыть для одностороннего движения: по утрам в сторону Риги, а по вечерам – в обратном направлении.

Он также сообщил, что закупка по реконструкции завершена и будет подписан договор. Завершить реконструкцию планируется к 2028 году, подчеркнул мэр, добавив, что это крайний срок.

Как проинформировал агентство ЛЕТА Отдел внешней коммуникации Рижской думы, завершён открытый конкурс на разработку строительного проекта транспортного путепровода по улице Алтонавас.

Разработка проекта должна быть выполнена в течение девяти месяцев.

Для движения автомобилей мост останется закрытым, но движение пешеходов и велосипедистов будет разрешено.

Путепровод через улицу Алтонавас закрыт для автомобильного движения уже почти год, и всё это время продолжается мониторинг выявленных трещин с целью отслеживания технического состояния сооружения.

Во время инспекции было установлено, что за прошедший год техническое состояние путепровода продолжило ухудшаться. Согласно заключению экспертов, его можно эксплуатировать только при ежедневной нагрузке от пешеходов и велосипедистов, и никакое движение автотранспорта — ни по одной полосе, ни по двум — не допускается.

Как и в ходе предыдущих инспекций, муниципалитет вновь получил рекомендации снести существующую конструкцию и построить новый путепровод.

В настоящее время продолжается процесс заключения договора с Балтийским бюро проектирования искусственных сооружений ООО "Vektors T" на разработку строительного проекта транспортного путепровода на улице Алтонавас и осуществление авторского надзора.

Согласно условиям договора, проект должен быть разработан в течение девяти месяцев, после чего состоится закупка на реализацию проекта и его выполнение.

Жителям Марупе, которым необходимо ежедневно добираться до Риги, рекомендуется использовать магистральные улицы, такие как Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, улицы Лиела и Упесгривас, а не малые улицы района Биерини.

Как сообщалось ранее, путепровод закрыт для автомобильного движения с 7 декабря прошлого года. Решение о закрытии было принято после рекомендаций экспертов, представленных в техническом отчёте по мониторингу трещин на путепроводе.

Рижское самоуправление регулярно следит за техническим состоянием моста и проводит его текущее обслуживание.

По результатам исследований, предварительная стоимость реконструкции путепровода составляет 2,5 миллиона евро.

Путепровод на улице Алтонавас был построен в 1910 году и, как сообщается, полностью выработал свой ресурс.

Читайте нас также:
#ремонт #транспорт #инфраструктура #дорожное движение #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео