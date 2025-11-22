Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как выгоднее уволиться в Латвии: по «собственному» или «по сокращению»? 3 11566

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как выгоднее уволиться в Латвии: по «собственному» или «по сокращению»?

«Работаю на частном предприятии, по трудовому договору, заключенному на 5 лет с правом продления. Сейчас возник вопрос о закрытии предприятия - соответственно меня и коллегу увольняют.

Владелица требует писать заявление на увольнение по собственному желанию, мотивируя это тем, что по закону нам всё равно не положены выплаты по сокращению, т.к. это ее индивидуальное предприятие. Обещает, что при увольнении мы получим только зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Как лучше поступить? Настоять на процедуре увольнения по сокращению (в связи с ликвидацией предприятия) или написать «по собственному»? В чем разница? Какие минусы и плюсы? Читательница bb.lv»

– Трудовые правовые отношения в Латвии регулируют: Конституция ЛР, обязательные для Латвии нормы международного права, Законом о труде и другие нормативные акты. А также коллективный трудовой договор (разумеется, где он заключен) и правила трудового распорядка (Закон о труде, статья 1.)

Если увольнение происходит по причине ликвидации предприятия, увольняемому работнику, согласно Закона о труде (статья 112) положена выплата выходного пособия. В случае, если коллективным трудовым договором или трудовым договором выходное пособие не установлено в большем объеме, то при расторжении трудового договора, работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка за один месяц. Правда, при условии, если у соответствующего работодателя работник был занят менее пяти лет. Если человек проработал у конкретного работодателя более пяти лет, пособие варьируются по сумме, и может составлять размер среднего заработка за два месяца.

Согласно требованиям законодательства, при увольнении работника все денежные суммы, причитающиеся ему от работодателя, должны быть выплачены в день увольнения (статья 128.), в том числе и пособие.

Прекращение трудовых отношений при ликвидации работодателя должны быть оформлены надлежащим образом. Только в этом случае работник, в соответствии с законом, получит все, причитающиеся ему выплаты.

Если же работодатель пытается оказывать на работника давление, то работнику необходимо обратиться за защитой своих законных прав в Государственную инспекцию труда.

×
Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
3
6
1
2
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео