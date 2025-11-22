«Работаю на частном предприятии, по трудовому договору, заключенному на 5 лет с правом продления. Сейчас возник вопрос о закрытии предприятия - соответственно меня и коллегу увольняют.

Владелица требует писать заявление на увольнение по собственному желанию, мотивируя это тем, что по закону нам всё равно не положены выплаты по сокращению, т.к. это ее индивидуальное предприятие. Обещает, что при увольнении мы получим только зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Как лучше поступить? Настоять на процедуре увольнения по сокращению (в связи с ликвидацией предприятия) или написать «по собственному»? В чем разница? Какие минусы и плюсы? Читательница bb.lv»

– Трудовые правовые отношения в Латвии регулируют: Конституция ЛР, обязательные для Латвии нормы международного права, Законом о труде и другие нормативные акты. А также коллективный трудовой договор (разумеется, где он заключен) и правила трудового распорядка (Закон о труде, статья 1.)

Если увольнение происходит по причине ликвидации предприятия, увольняемому работнику, согласно Закона о труде (статья 112) положена выплата выходного пособия. В случае, если коллективным трудовым договором или трудовым договором выходное пособие не установлено в большем объеме, то при расторжении трудового договора, работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка за один месяц. Правда, при условии, если у соответствующего работодателя работник был занят менее пяти лет. Если человек проработал у конкретного работодателя более пяти лет, пособие варьируются по сумме, и может составлять размер среднего заработка за два месяца.

Согласно требованиям законодательства, при увольнении работника все денежные суммы, причитающиеся ему от работодателя, должны быть выплачены в день увольнения (статья 128.), в том числе и пособие.

Прекращение трудовых отношений при ликвидации работодателя должны быть оформлены надлежащим образом. Только в этом случае работник, в соответствии с законом, получит все, причитающиеся ему выплаты.

Если же работодатель пытается оказывать на работника давление, то работнику необходимо обратиться за защитой своих законных прав в Государственную инспекцию труда.