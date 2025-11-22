Baltijas balss logotype
Под Валмиерским шоссе перестроят переходы двух шлейфов Инчукалнского газохранилища 0 352

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Единый оператор системы транспортировки и хранения газа в Латвии АО Conexus Baltic Grid («Conexus») планирует реконструкцию переходов двух шлейфов Инчукалнского подземного газохранилища под автомагистралью Инчукалнс–Валмиера–граница Эстонии (A3), свидетельствует информация в Электронной системе закупок, сообщает LETA.

«Conexus» объявила открытую переговорную процедуру по реконструкции переходов двух шлейфов под дорогой A3.

Согласно документации закупки, предполагаемый срок выполнения строительных работ и подготовки документации, не включая сдачу объекта в эксплуатацию, для перехода B установлен с 1 июля по 1 декабря 2026 года. Для перехода A — с 1 июля по 1 декабря 2026 года после завершения работ на переходе B или с 1 июля по 1 декабря 2027 года. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от режима эксплуатации газохранилища.

Представитель компании Даце Балтабола указала в комментарии агентству LETA, что одна из основных задач «Conexus» — обеспечить безопасную и бесперебойную транспортировку и хранение природного газа. Для гарантии безопасности инфраструктуры и соответствия техническим требованиям компания регулярно проводит техническое обслуживание, включая проверки и диагностику коммуникаций.

Реконструкция шлейфов, то есть газопроводов, соединяющих скважину или их группу с пунктом сбора газа, необходима, поскольку во время проверки перехода под шоссе A3 была выявлена значительная коррозия защитной оболочки, что в ближайшем будущем снизит её несущую способность. Было сделано заключение о необходимости замены.

Определение стоимости реконструкции является частью текущей закупочной процедуры, и цену предложат участники. После завершения закупки станет известен исполнитель и точная стоимость работ.

Ранее сообщалось, что оборот «Conexus» в прошлом году составил 94,77 миллиона евро, а прибыль выросла до 38,4 миллиона евро.

«Conexus» является единым оператором транспортировки и хранения природного газа в Латвии. Компания занимается обслуживанием и модернизацией инфраструктуры хранилища, осуществляет необходимые инвестиции в её развитие, контролирует стабильность хранилища, а также отвечает за резервирование и продажу мощностей.

Крупнейшим акционером «Conexus» является принадлежащая государству компания «Augstsprieguma tīkls» (68,46%). 29,06% акций принадлежат фонду MM Infrastructure Investments Europe Limited, управляемому японской компанией Marubeni, а 2,48% — другим акционерам.

#инвестиции #строительство #энергетика #безопасность #компании #инфраструктура #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
