«Существует ли в законодательстве наказание (статья) за шантаж? Является ли отягчающим обстоятельством, если шантаж осуществляется в отношении несовершеннолетнего лица со стороны совершеннолетнего?

Куда в таких случаях следует обращаться пострадавшему – в полицию или сразу в суд? И какое наказание предусматривается за данные действия?»

Рихард Бунка, председатель Латвийского объединения юристов:

– Чтобы шантажировать, у шантажиста должен быть некий компромат. Но наказуемо это или нет, и если наказуемо, то как именно, зависит от того, как этот компромат используется.

Например, некий человек угрожает мужчине, что расскажет его супруге о его отношениях «на стороне». Само по себе это не преступление; но стоит лицу, угрожающему обнародовать компромат, потребовать деньги за молчание – с этого момента это уже становится преступлением и может квалифицироваться как попытка вымогательства.

Другая ситуация: человек стал государственным служащим, но в его биографии были какие-то, мягко говоря, нелицеприятные факты, о которых он предпочел бы не говорить. Но неожиданно из его «прошлой» жизни появляется кто-то, и этот кто-то в обмен за молчание требует, скажем, трудоустроить его на «хлебное» место в обход закона, «помочь» выиграть какой-то конкурс и т. д.

Третья ситуация: человек угрожает распространить в отношении и другого вообще какую-то ложную информацию… Ситуаций, в которых можно усмотреть шантаж, может быть много, но если смотреть с позиции уголовного, гражданского или административного законодательства, понятие «шантаж» разделяется на более конкретные события, которые подпадают под конкретные статьи – «Защита чести и достоинства», «Клевета», «Вымогательство» и др.

Что касается возраста, то тут важно, сколько лет не тому, кого шантажируют, а тому, кто шантажирует: до 14 лет к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного характера (например, направление в специализированное учебное заведение), а с 14 лет может наступить уголовная ответственность – в зависимости от конкретных действий и обстоятельств.