В очередной раз зашел в тупик вопрос о том, сколько и из каких источников финансировать здравоохранение, который обсуждается уже несколько лет, пишут общественные СМИ.

На прошлой неделе правительство поддержало предложение, разрешающее получать лечение за счёт государства только задекларированным или работающим в Латвии людям. Как сообщила программа Латвийского телевидения "De facto", комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам готовится обсудить это предложение.

В прошлом году 15,7 тысячи задекларированных за рубежом соотечественников получили лечение в Латвии, за которое государство заплатило 2,9 миллиона евро.

В настоящее время латвийское законодательство позволяет всем гражданам Латвии, негражданам и постоянным жителям пользоваться финансируемыми государством медицинскими услугами. Поэтому многие проживающие за рубежом люди, приезжая в Латвию, ходят по врачам. Обычно это консультации стоматологов, гинекологов, а также семейных врачей.

Илзе, проживающей в Ирландии, именно визит к семейному врачу в Латвии позволил узнать диагноз, который врачи страны проживания не увидели.

"А потом, когда я спросила про взнос пациента, сколько я должна заплатить, мне ответили - 2 евро. Я спросила - неужели всего 2 евро? Я приезжая в этой стране, потому что живу, работаю и плачу налоги в другой стране! А он говорит - да, 2 евро, вы теперь наш пациент. Где и как я снова оказалась пациенткой? Для меня это был такой шок", - делится своим опытом латышка, живущая в Ирландии.

Она честно говорит, что мнения в латышской диаспоре расходятся. А одна из её знакомых зарегистрировалась и в Ирландии, и в Латвии, но ездит только к латвийским врачам. Сама Илзе относится к таким действиям негативно: "Я считаю, что если мы уехали, зарабатываем здесь, то не имеем права грабить тех, кто остался. Другими словами, пользуясь этими услугами, я граблю и маму, и сестру, и брата, которые живут там".

Байба, которая живет и работает в Ирландии уже двадцать лет, рассказывает, что обращалась к врачам и даже делала операции в Латвии, полностью оплачивая расходы за свой счёт. Однако латвийское государство оплатило консультацию педиатра её ребёнку. И эта ситуация, по её мнению, должна быть сохранена.

"Я думаю, есть люди, которые думают: ну, раз уж вам нас не надо, если вы не можете предоставить ребёнку даже элементарные услуги, то очевидно, что Латвии мы не нужны. Нет никакой заинтересованности возвращаться в Латвию. Возможно, это эмоциональный фактор", - скаала Байба.