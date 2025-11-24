Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия заплатила 2,9 млн евро за лечение людей, проживающих за рубежом 1 519

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия заплатила 2,9 млн евро за лечение людей, проживающих за рубежом
ФОТО: Unsplash.com

В очередной раз зашел в тупик вопрос о том, сколько и из каких источников финансировать здравоохранение, который обсуждается уже несколько лет, пишут общественные СМИ.

На прошлой неделе правительство поддержало предложение, разрешающее получать лечение за счёт государства только задекларированным или работающим в Латвии людям. Как сообщила программа Латвийского телевидения "De facto", комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам готовится обсудить это предложение.

В прошлом году 15,7 тысячи задекларированных за рубежом соотечественников получили лечение в Латвии, за которое государство заплатило 2,9 миллиона евро.

В настоящее время латвийское законодательство позволяет всем гражданам Латвии, негражданам и постоянным жителям пользоваться финансируемыми государством медицинскими услугами. Поэтому многие проживающие за рубежом люди, приезжая в Латвию, ходят по врачам. Обычно это консультации стоматологов, гинекологов, а также семейных врачей.

Илзе, проживающей в Ирландии, именно визит к семейному врачу в Латвии позволил узнать диагноз, который врачи страны проживания не увидели.

"А потом, когда я спросила про взнос пациента, сколько я должна заплатить, мне ответили - 2 евро. Я спросила - неужели всего 2 евро? Я приезжая в этой стране, потому что живу, работаю и плачу налоги в другой стране! А он говорит - да, 2 евро, вы теперь наш пациент. Где и как я снова оказалась пациенткой? Для меня это был такой шок", - делится своим опытом латышка, живущая в Ирландии.

Она честно говорит, что мнения в латышской диаспоре расходятся. А одна из её знакомых зарегистрировалась и в Ирландии, и в Латвии, но ездит только к латвийским врачам. Сама Илзе относится к таким действиям негативно: "Я считаю, что если мы уехали, зарабатываем здесь, то не имеем права грабить тех, кто остался. Другими словами, пользуясь этими услугами, я граблю и маму, и сестру, и брата, которые живут там".

Байба, которая живет и работает в Ирландии уже двадцать лет, рассказывает, что обращалась к врачам и даже делала операции в Латвии, полностью оплачивая расходы за свой счёт. Однако латвийское государство оплатило консультацию педиатра её ребёнку. И эта ситуация, по её мнению, должна быть сохранена.

"Я думаю, есть люди, которые думают: ну, раз уж вам нас не надо, если вы не можете предоставить ребёнку даже элементарные услуги, то очевидно, что Латвии мы не нужны. Нет никакой заинтересованности возвращаться в Латвию. Возможно, это эмоциональный фактор", - скаала Байба.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #диаспора #финансирование #лечение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Возможно, это эмоциональный фактор -- Нет, это скорее национальный фактор, ибо с не титульным пациентом такой фокус вряд ли "прокатит"!

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Вода, а не дизель!» – фермеру доставили топливо, техника теперь выходит из строя
Изображение к статье: В зоне риска: с населения Латвии смогут спросить за латы, полученные в 2011 году Эксклюзив!
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: Лекарства замедленного действия: ассортимент интернет-аптек в Латвии опасен для жизни Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео