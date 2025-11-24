Во время частной аудиенции премьер-министр вручила папе подарок — этнографский венок народного костюма Ницы–Барты и фоторепродукцию картины лауреата Государственной премии СССР Джеммы Скулме «Наследие. II Песня». Силиня подчеркнула, что этот подарок символически объединяет христианство с латышскими народными традициями и напоминает о пути латвийской идентичности через историю.

«Во время советской оккупации Латвия очень много потеряла. Нельзя было свободно собираться, выражать веру и нашу культуру. Даря этот венок, я чувствовала, что могу уверенно сказать: Латвия восстановила свою силу, свою идентичность, веру и латышский язык», — сказала Силиня.

По словам Силини, папа был искренне рад увидеть, как много верующих из Латвии прибыло на Национальное паломничество. В базилике Святого Петра у алтаря кафедры Святого Петра состоялась служба на латышском языке, в которой Силиня участвовала вместе с 200 латвийскими паломниками.

После встречи глава правительства подчеркнула, что Латвия исторически тесно связана с христианством. «Издавна нашу землю называли Terra Mariana, или Земля Марии, что символизировало нашу принадлежность христианской Европе и веру как духовную опору в разные времена. И сегодня нас объединяют вера, надежда и стремление к миру», — сказала Силиня.

Она отметила, что у Латвии сложные соседи, и история часто ставила страну на перекрёсток войн и перемен. «Поэтому нам всегда приходилось защищать и своё государство, и безопасность своих людей. Наш диалог со Святым Престолом особенно важен. Мы едины в стремлении к справедливому миру, поддерживая Украину и одновременно укрепляя безопасность нашего государства», — подчеркнула Силиня.