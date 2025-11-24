Baltijas balss logotype
Просила отпустить грехи? Папа римский Лев XIV принял Эвику Силиню

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Просила отпустить грехи? Папа римский Лев XIV принял Эвику Силиню
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня удостоилась частной аудиенции у папы римского Льва XIV, сообщила Государственная канцелярия ЛР.

Во время частной аудиенции премьер-министр вручила папе подарок — этнографский венок народного костюма Ницы–Барты и фоторепродукцию картины лауреата Государственной премии СССР Джеммы Скулме «Наследие. II Песня». Силиня подчеркнула, что этот подарок символически объединяет христианство с латышскими народными традициями и напоминает о пути латвийской идентичности через историю.

«Во время советской оккупации Латвия очень много потеряла. Нельзя было свободно собираться, выражать веру и нашу культуру. Даря этот венок, я чувствовала, что могу уверенно сказать: Латвия восстановила свою силу, свою идентичность, веру и латышский язык», — сказала Силиня.

По словам Силини, папа был искренне рад увидеть, как много верующих из Латвии прибыло на Национальное паломничество. В базилике Святого Петра у алтаря кафедры Святого Петра состоялась служба на латышском языке, в которой Силиня участвовала вместе с 200 латвийскими паломниками.

После встречи глава правительства подчеркнула, что Латвия исторически тесно связана с христианством. «Издавна нашу землю называли Terra Mariana, или Земля Марии, что символизировало нашу принадлежность христианской Европе и веру как духовную опору в разные времена. И сегодня нас объединяют вера, надежда и стремление к миру», — сказала Силиня.

Она отметила, что у Латвии сложные соседи, и история часто ставила страну на перекрёсток войн и перемен. «Поэтому нам всегда приходилось защищать и своё государство, и безопасность своих людей. Наш диалог со Святым Престолом особенно важен. Мы едины в стремлении к справедливому миру, поддерживая Украину и одновременно укрепляя безопасность нашего государства», — подчеркнула Силиня.

#вера #Латвия #безопасность #Папа Римский #христианство
Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    За госсчет грехи свои отмаливала? Или таки просила господа, чтобы он поспособствовал в успехе "кино"карьеры?

    70
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    24-го ноября

    грехи свои отмаливала -- В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом и при этом постоянно пердит и рыгает.

    22
    3
  • П
    Процион
    24-го ноября

    «Во время советской оккупации Латвия очень много потеряла. Нельзя было свободно собираться, выражать веру и нашу культуру». Погорячилась наша красотка. Папа римский — это не какая-нибудь Фрейберга, Вейдемане или Ланга. Которым какую гадость ни произнесёшь против России, СССР, они с восторгом эту гадость сожрут и ещё облизываться будут. Папа римский — умный и информированный человек, который заранее знает, что в СССР никакого притеснения католиков, лютеран, да и вообще верующих не было в помине. Никогда не запрещались религиозные собрания, всенощные ходы с хоругвиями. Полиция (тогда ещё милиция) охраняла мероприятия от недоброжелаьтелей и провокаций. Папа римский всё это знает. И выступление Силини на эту тему, мягко говоря, совсем не в масть. (Да, были антирелигиозные постановления советской власти в 1929 году. но ведь даьвтя тогжа не входила в состав СССР. А позднее эти постановления были отменены, Латвию он не затронули. Папа римский тоже это знает, Эвика).

    74
    2
  • 24-го ноября

    как обычно за народные деньги развлечься по своим делам летаем

    78
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    символически объединяет христианство с латышскими народными традициями -- Вряд ли что то может объединять христианство с языческими верованиями.

    63
    2
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Ее выступление не удивило. Удивил cтранный подарок в виде фотокопии картины Джеммы Скулме, которая, кстати, успешно творила в советское время. Неужели очень дорого было подарить настоящую картину, а не фотку. Тогда уж лучше бы магнитик с янтариками на холодильник.

    42
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    24-го ноября

    Хорошая религия католицизм ! Напоминает "африканское правосудие". Дал судье на лапу, столько, сколько скажут и... "Не виновен !"

    65
    2
Читать все комментарии

Видео