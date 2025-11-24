Baltijas balss logotype
Трукснис будет отвечать за стратегию развития Юрмалы 0 187

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трукснис будет отвечать за стратегию развития Юрмалы

Экс-мэр курортного города возглавил комитет стратегического планирования.

Как уже сообщалось, сегодня на заседании юрмальской думы мэром города избран Янис Лединьш, который до этого занимал пост вице-мэра и уже получил доступ к гостайне. Его заместителем стал Роман Межецкий. Что же касается бывшего мэра Гатиса Труксниса, то сегодня он избран председателем нового комитета юрмальской думы - по стратегическому планированию.

Заместителем председателя комитета избрана Лигита Мазиня. В комитете также будут работать депутаты Борис Доников, Рита Спроге и Андрис Чуда.

Председатель комитета Гатис Трукснис подчеркивает: "В плане развития города должно быть единое видение, чтобы мы могли дать своим жителям четкое понимание того, как город развивается и как это отразится на каждом жителе. Это касается и моего плана на ближайшие четыре года и данных обещаний юрмальчанам, за выполнением которых я буду внимательно следить, и выработки новой долгосрочной стратегии города, над которой мы уже скоро начнем работу. Жители Юрмалы на муниципальных выборах уверенно выразили свою поддержку политике, проводимой мной и моей командой, и я продолжу работу по реализации обещаний, данных юрмальчанам».

Комитет по вопросам стратегического планирования будет рассматривать вопросы, касающиеся общего развития самоуправления, а также развития отраслей, входящих в компетенцию самоуправления, обеспечивая согласованное планирование процессов, сбалансированность интересов различных отраслей. Комитет по вопросам стратегического планирования будет рассматривать и решения Юрмальской думы, касающиеся вопросов развития отраслей, обеспечивая долгосрочность реализации различных проектов, и даст заключения по ним. Кроме того, в функции указанного комитета войдут рассмотрение администрацией самоуправления существенных организационных вопросов, представление заключений по проектам решений Юрмальской думы, касающихся упомянутых внутренних процессов администрации самоуправления.

Читайте нас также:
#Юрмала #развитие #проекты #дума #стратегия #самоуправления #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

