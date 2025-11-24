Чтобы способствовать развитию сети электромобильности и зарядки электротранспорта в столице, Рижское самоуправление объявляет аукцион на право аренды земли на 20 участков для строительства, содержания и обслуживания пунктов зарядки электротранспортных средств и необходимых для них автостоянок.

Торги организуются по четырем лотам, в каждом из которых для аренды предлагается пять участков с возможностью установки операторами в общей сложности 45 зарядных устройств с 90 подключениями как в центре города, так и в районах.

В первом лоте на аренду предлагается 5 участков незастроенных земельных участков в районах Дрейлини, центра, Пурвциемса, Иманты, Даугавгривы-Булли общей площадью 360 м 2. Во втором лоте на аренду предлагается 5 участков незастроенных земельных участков в районах Луцавсалы (острова), Латгалии, центра, Тейки, Кипсалы общей площадью 288 м 2. В третьем лоте на аренду предлагается 5 участков незастроенных земельных участков в районах Дзирциемса, Кенгарагса, Зиепниеккалнса, Старого города, Агенскалнса общей площадью 372 м 2. В четвертом лоте на аренду предлагается 5 участков незастроенных земельных участков в районах Болдераи, Саркандаугавы, Шампетера, Плявниеки, Андрейсалы общей площадью 327 м 2.

Самоуправление установило, что зарядные станции электротранспортных средств должны быть общедоступными круглосуточно. Одно зарядное оборудование должно обеспечивать одновременную мощность не менее 22 кВт, а одновременная мощность одного подключения должна составлять не менее 11 кВт.

С победившим на аукционе претендентом договор аренды недвижимости будет заключен на 15 лет со дня вступления договора в силу. По взаимной договоренности, если это будет допущено нормативными актами и арендатор добросовестно выполнял обязанности, установленные договором аренды, срок договора аренды можно будет продлить.

Право аренды земельных участков будет выставлено на электронные торги на сайте электронных торгов с восходящим шагом.