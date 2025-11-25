Кабинет министров во вторник поддержал инициативу Министерства обороны создать профессиональную среднюю школу имени генерала Петра Радзиня – чтобы укрепить патриотическое воспитание молодёжи и обеспечить возможности военного образования для подростков.

Планируется, что в следующем учебном году в школу будет принято до 30 учащихся.

«Создание Профессиональной средней школы имени генерала Петра Радзиня — важный шаг в укреплении безопасности Латвийского государства. Мы даём молодёжи возможность получить качественное образование и одновременно освоить военные навыки и ценности, формирующие ответственных, смелых и способных лидеров», – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Министерство обороны намерено создать среднюю школу как подведомственное учреждение, которое будет предлагать лицензированные учебные программы в сфере государственной обороны.

В новом учебном заведении изучение общеобразовательных предметов будет сочетаться с приобретением военных навыков и ценностей, позволяя ученикам развивать лидерские способности, чувство ответственности и физические навыки.

Во время обучения учащимся будет предоставляться стипендия, проживание в служебном общежитии, питание четыре раза в день, необходимое материальное обеспечение. Выпускникам спецшколы будет засчитан кандидатский этап кадетов Национальной академии обороны Латвии, а также засчитана служба в государственной обороне.

После утверждения отчёта во вторник будет назначен директор школы, которому предстоит сформировать команду для регистрации учебного заведения и создания учебной программы школы. Идентичная школа в настоящее время работает в Кандаве.