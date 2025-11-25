Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Детям будут прививать военные навыки в спецшколе – министр обороны Латвии 4 503

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Детям будут прививать военные навыки в спецшколе – министр обороны Латвии

Кабинет министров во вторник поддержал инициативу Министерства обороны создать профессиональную среднюю школу имени генерала Петра Радзиня – чтобы укрепить патриотическое воспитание молодёжи и обеспечить возможности военного образования для подростков.

Планируется, что в следующем учебном году в школу будет принято до 30 учащихся.

«Создание Профессиональной средней школы имени генерала Петра Радзиня — важный шаг в укреплении безопасности Латвийского государства. Мы даём молодёжи возможность получить качественное образование и одновременно освоить военные навыки и ценности, формирующие ответственных, смелых и способных лидеров», – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Министерство обороны намерено создать среднюю школу как подведомственное учреждение, которое будет предлагать лицензированные учебные программы в сфере государственной обороны.

В новом учебном заведении изучение общеобразовательных предметов будет сочетаться с приобретением военных навыков и ценностей, позволяя ученикам развивать лидерские способности, чувство ответственности и физические навыки.

Во время обучения учащимся будет предоставляться стипендия, проживание в служебном общежитии, питание четыре раза в день, необходимое материальное обеспечение. Выпускникам спецшколы будет засчитан кандидатский этап кадетов Национальной академии обороны Латвии, а также засчитана служба в государственной обороне.

После утверждения отчёта во вторник будет назначен директор школы, которому предстоит сформировать команду для регистрации учебного заведения и создания учебной программы школы. Идентичная школа в настоящее время работает в Кандаве.

Читайте нас также:
#образование #Латвия #молодежь #школа #безопасность #патриотизм #оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    суворовское училише по латвийски ??? как не хают советское прошлое , а все из него слизывают и выдают за новую гениальную придумку !!!!

    1
    1
  • ES
    Ella Stroika
    26-го ноября

    Лучше бы начали прививать уважение к старшим. Хамство, ни место в транспорте никогда не уступят и т.д. Как бы эти навыки боком не вышли.

    2
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    ...а вот и будущее "пушечное мясо". Надолго ли его хватит...?

    4
    2
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Помню, как возмущались из Таутас фронта, что в СССР деток заставляли в школе на уроках НВП учиться военным азам. Жизнь движется по спирали, все что критиковали, все вернули еще и извращенной форме. Запреты теле-радио передач, литературы, музыки, принудительное вывешивание флагов, НВП, ленинский субботник ( сейчас это толока, но в день рождения Ленина) и многое другое.

    23
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жёлтое предупреждение: на юго-востоке в среду начнётся снегопад
Изображение к статье: В правительстве Латвии нашли почти 50 млн евро на Онкологический центр
Изображение к статье: Уже скоро: синоптики сообщили, когда Латвию завалит снегом
Изображение к статье: Девять из десяти родителей применяют эмоциональное насилие в воспитании детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео