Во вторник в правительстве утвердили выделение 48,3 млн евро на реализацию второго этапа реконструкции здания стационара «Латвийский онкологический центр» Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ), сообщили в Минздраве.

Необходимые средства будут обеспечены за счёт перераспределения доступного Латвии финансирования структурных фондов Европейского союза от проектов других сфер.

Выделенные средства позволят РВКУБ заключить договор с подрядчиком на проведение работ, которые включают обновление операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной с ними инфраструктуры, а также реконструкцию остальных отделений во втором этапе строительства.

На пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что в следующем году начнётся реконструкция всех помещений Онкологического центра.

По его мнению, это важный шаг, чтобы Латвия не отставала и соответствовала стандартам качества Европейского союза. План ЕС по борьбе с раком подчёркивает необходимость укрепления инфраструктуры и сокращения неравенства в доступе к лечению.

Абу Мери уверен, что каждый вложенный в онкологию евро окупается — пациенты быстрее возвращаются к работе, снижается бремя инвалидности и уменьшается число длительных и дорогостоящих осложнений.

В Латвийском онкологическом центре осуществляется комплексное лечение злокачественных опухолей.

Реконструкция здания Онкологического центра планируется в два последовательных этапа, обеспечивая постепенную модернизацию инфраструктуры и улучшение условий лечения.

На первом этапе предусмотрена реконструкция операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной инфраструктуры, а на втором — обновление остальных отделений центра.

Общая планируемая стоимость первого этапа составляет 25 907 009 евро, а ориентировочная стоимость второго этапа — 48,35 млн евро.

Общий необходимый бюджет для полной реконструкции центра вместе с оборудованием составляет 81,26 млн евро, из которых 69,19 млн евро предусмотрено на строительные работы и связанные с ними расходы — строительство, авторский и строительный надзор, проектирование и другие затраты.