Проверочные работы перегружают школы — реформа буксует 0 717

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Проверочные работы перегружают школы — реформа буксует

Система проверочных работ и экзаменов в школах становится все более громоздкой, и для школ процесс их проведения является огромной нагрузкой, пишет Diena.

Это же касается и проверки работ - и с точки зрения человеческих ресурсов, и финансов, не говоря уже о получении выпускниками сертификатов об окончании школы, которое растягивается до июля. Тревожит и то, что растет число освобожденных от экзаменов детей, особенно среди старшеклассников.

О том, как улучшить ситуацию, в системе образования спорят годами, но оптимального решения так и не найдено. Сегодня в школах существуют три типа государственных проверочных работ: экзамен (проводится по завершении курса предмета и ступени образования и оценивается школой), мониторинговая работа и централизованный экзамен. Два последних централизованно проводит Государственное агентство развития образования (ГАРО).

По окончании 9-го класса учащиеся должны сдавать латышский язык, иностранный язык (в формате мониторинговой работы), математику, а с 1 сентября 2026 года - также естествознание. В средней школе сдаются экзамены по латышскому языку, иностранному языку и математике - как минимум на оптимальном уровне, по естествознанию - на общем уровне, а также по физике, химии или биологии - как минимум на оптимальном уровне. При этом один централизованный экзамен следует сдавать на высшем уровне после освоения углубленного курса.

Минимальный порог сдачи экзамена в 9-м классе в этом году составляет 15%, в средней школе - 20%, а с 2026/2027 учебного года - 20% на обеих ступенях образования.

Руководитель отдела государственных проверочных работ ГАРО Каспарс Шпуле на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке рассказал, что с 2022/2023 года, когда была введена новая система проверочных работ, средние результаты экзаменов в целом стабильны.

Что касается учащихся, освобожденных в прошлом году от экзаменов, то, по словам представителя ГАРО, ранее публично упомянутые 3 тысячи освобожденных школьников оказались ошибкой, и на самом деле их было значительно меньше: в 9-х классах - 292, что составляет 1% всех девятиклассников, а в средней школе - 406, или 2%. 80% учащихся были освобождены от всех экзаменов, остальные - от двух или трех. Больше всего таких учащихся было в государственных техникумах, отметил Шпуле.

#образование #экзамены #школы #система образования
