Муниципальная полиция края Адажи получила информацию о возможном присутствии волков неподалёку от центра Адажи, сообщается на странице полиции в Facebook, пишет LETA.

Связавшись с лесничим Адажи, выяснилось, что появление волков в крае возможно, однако, учитывая природную пугливость животных и их стремление избегать людей, на данный момент риск для безопасности жителей не считается повышенным.

Полиция отмечает, что волки по природе своей пугливы и обычно избегают людей. Встречи с человеком не входят в круг их интересов.

Животные более активны в сумерках и ночью, однако иногда могут быть замечены и в светлое время суток, особенно зимой или в поисках легко доступной пищи. В качестве еды они в основном выбирают диких животных — косуль, бобров, кабанов.

В селах и возле населённых пунктов волки могут появляться, если их привлекает лёгкая добыча, если это заблудившиеся молодые особи, или если нарушен покой их естественной среды обитания.

Муниципальная полиция призывает жителей незамедлительно сообщать, если волк ведёт себя агрессивно, приближается к людям или домашним животным, выглядит дезориентированным, больным или раненым.

Также следует сообщать, если в населённом пункте замечена стая волков, не пугающаяся людей, и если животное неоднократно ищет пищу прямо во дворах.