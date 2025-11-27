Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе продолжала расти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Грипп был клинически диагностирован еще у 45 пациентов, что на 41,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована в Елгаве. Случаи гриппа зарегистрированы также в Валмиере, Риге, Юрмале, Резекне и Даугавпилсе.

Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди детей до 14 лет, а наибольший прирост по сравнению с предыдущей неделей наблюдался в возрастной группе 15-64 лет.

На прошлой неделе в больницах на грипп было обследовано 373 пациента, в том числе было 10,2% или 38 подтвержденных случаев заболевания вирусом гриппа А.

С пневмонией за неделю в амбулаторные учреждения было направлено 12 пациентов, или в среднем 17,3 случая на 100 000 населения, что на 60,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Доля позитивных тестов на "Covid-19" составила 5,6%, что несколько выше показателя прошлой недели (4,8%).

На прошлой неделе в больницы поступило 30 пациентов с инфекцией "Covid-19". Всего на прошлой неделе в больницах лечился 51 пациент с подтвержденной инфекцией "Covid-19", и у 23,5% это был основной диагноз.

Также было зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией "Covid-19"".

По данным ЦПКЗ, этой осенью в Европе наблюдается более раннее начало активности гриппа, связанное с распространением нового штамма.