Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заболеваемость гриппом продолжает расти 0 265

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом продолжает расти

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе продолжала расти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Грипп был клинически диагностирован еще у 45 пациентов, что на 41,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована в Елгаве. Случаи гриппа зарегистрированы также в Валмиере, Риге, Юрмале, Резекне и Даугавпилсе.

Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди детей до 14 лет, а наибольший прирост по сравнению с предыдущей неделей наблюдался в возрастной группе 15-64 лет.

На прошлой неделе в больницах на грипп было обследовано 373 пациента, в том числе было 10,2% или 38 подтвержденных случаев заболевания вирусом гриппа А.

С пневмонией за неделю в амбулаторные учреждения было направлено 12 пациентов, или в среднем 17,3 случая на 100 000 населения, что на 60,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Доля позитивных тестов на "Covid-19" составила 5,6%, что несколько выше показателя прошлой недели (4,8%).

На прошлой неделе в больницы поступило 30 пациентов с инфекцией "Covid-19". Всего на прошлой неделе в больницах лечился 51 пациент с подтвержденной инфекцией "Covid-19", и у 23,5% это был основной диагноз.

Также было зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией "Covid-19"".

По данным ЦПКЗ, этой осенью в Европе наблюдается более раннее начало активности гриппа, связанное с распространением нового штамма.

Читайте нас также:
#covid-19 #больницы #Резекне #Рига #Елгава #Юрмала #грипп #смерть #заболеваемость #Валмиера #Даугавпилс #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Центр «ATVADAS» – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии
Изображение к статье: Алкоголь не продается - супермаркет закрывается: торговцы в регионах сокращают график работы
Изображение к статье: На востоке Латвии наступила метеорологическая зима, но следующая неделя все изменит
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео