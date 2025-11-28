Baltijas balss logotype
В Риге начинает работу Рождественская ярмарка на Домской площади 0 548

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге начинает работу Рождественская ярмарка на Домской площади
ФОТО: LETA

Сегодня в Риге начинает работу Рождественская ярмарка на Домской площади, сообщает агентству LETA компания «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš».

Ярмарка будет работать до 4 января следующего года.

На Домской площади можно будет осмотреть и приобрести изделия латвийских ремесленников и домашних производителей, а также насладиться разнообразными блюдами и напитками более чем от 80 торговцев.

Открытие ярмарки и концерт 10-й студии театра Дайлес запланированы на 30 ноября в 17:00.

На торговых точках ремесленников и домашних производителей можно будет приобрести плетёные изделия, изделия из дерева и игрушки, вязаные вещи, украшения из янтаря и серебра, игры, декорации, изделия из кожи, свечи, изделия из овчины, а также различные продукты питания и напитки — мёд, пряники, продукты из конопли и мяса, варенья, соусы, сиропы, горячие и холодные напитки.

На ярмарке запланированы развлечения для детей — по выходным и в праздничные дни можно будет встретить Деда Мороза и гномов, покататься на карусели, проехаться на пони, посмотреть на овечек, а также поучаствовать в творческих мастер-классах.

По выходным предусмотрена насыщенная культурная программа — от фольклора и народных танцев до танцевальных вечеров с диджеями.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте ярмарки vzt.lv.

Хозяин ярмарки Андрис Крейслерс отмечает, что организует Рождественскую ярмарку на Домской площади уже 25 лет и за это время Рига вошла в европейское пространство, сохранив особую атмосферу рижской ярмарки и поддерживая латвийских мастеров и ремесленников.

Согласно информации «Firmas.lv», ООО «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš» зарегистрирована в 2001 году. В прошлом году компания работала с оборотом 354 000 евро и прибылью 85 590 евро. Предприятие полностью принадлежит Крейслерсу.

#Рига #традиции #атмосфера
Видео