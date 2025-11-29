В настоящее время невозможно с достаточной точностью определить, сколько выпускников вузов из третьих стран на самом деле продолжают работать в Латвии, так как имеющиеся данные дают разные цифры.

Об этом говорится в исследовании Балтийского международного центра исследований экономической политики "Интеграция иностранных студентов и возможности трудоустройства в Латвии".

В 2024/2025 учебном году в латвийских вузах обучалось 66 952 студента, в том числе 15% иностранцев. Среди этих студентов более половины, или 6 575 человек, были гражданами третьих стран, проживающими в Латвии на основании временного вида на жительство для учебы.

По сравнению с предыдущим учебным годом количество студентов из третьих стран увеличилось на три процентных пункта. С 2015 года динамика была положительной, за исключением периода пандемии с 2020 по 2022 год, когда возможности обучения были ограничены.

Большинство студентов из третьих стран приезжают из Индии, Узбекистана и Шри-Ланки. Латвийские университеты конкурируют в основном в узкой группе стран. Это означает, что интерес к обучению в Латвии сосредоточен в нескольких конкретных странах, отмечают исследователи. С 2017 года быстрее всего росло число студентов из Индии, за ней следуют Узбекистан и Шри-Ланка.

Концентрация иностранных студентов в разных университетах различна. Больше всего студентов из третьих стран было в Рижском техническом университете - 2606 человек, что составляет около 85% мобильных студентов. В Рижском университете Страдиньша большинство студентов из стран ЕС, а студенты из третьих стран составляют только 10%, или 322. В Латвийском университете студенты из третьих стран составили около половины от общего числа иностранных студентов - 316 человек.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году латвийские вузы окончили 878 граждан третьих стран. Больше всего выпускников было из Индии (298), Узбекистана (143), Украины (99) и Шри-Ланки (79). Меньше всего приехало из России, Азербайджана и Турции, а число выпускников из других стран составило менее 17 человек.

По мнению исследователей, данные о том, сколько студентов из третьих стран действительно завершают обучение и остаются работать в Латвии, позволили бы получить ценную информацию об эффективности программ, мотивации студентов и истинных целях их обучения. Невозможно с достаточной точностью подсчитать долю студентов из третьих стран, которые начинают обучение в Латвии и заканчивают его.

В докладе также указывается на различия в разных источниках данных о том, сколько граждан третьих стран продолжают работать в Латвии после окончания учебы. По осторожным оценкам исследователей, это может быть от 30 до 40 % выпускников из третьих стран.

Данные "Eurostat" показывают, что в 2024 году 270 граждан третьих стран сменили статус вида на жительство с учебы на работу. Однако интерпретация этих данных может быть ограниченной: некоторые студенты продолжают обучение в магистратуре или аспирантуре или меняют статус по другим причинам, например, в связи с вступлением в брак.

В 2024 году 283 гражданина третьих стран начали работать в Латвии сразу после окончания учебы, а еще 139 получили разрешение на работу. Таким образом, в целом около 43% выпускников остались в Латвии, чтобы работать или искать работу, подсчитали исследователи. По сравнению с предыдущими годами этот показатель примерно такой же - около 48 % в 2023 году и 58 % в 2022 году.

Большинство из них работают в секторе информационных и коммуникационных технологий, а также в сфере профессиональных, научных и технических услуг. Однако, по сравнению с латвийскими выпускниками, граждане третьих стран чаще работают в менее квалифицированных профессиях, говорится в докладе.